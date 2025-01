Respuesta a la Vice y critica a Macri «republicanismo ñoño»

(ADN). – El presidente Javier Milei, le respondió a Victoria Villarruel y aseguró que está “desconectada de la realidad” después de que ella se quejara por ganar “dos chirolas” por su cargo de vicepresidenta. Además, el jefe de Estado criticó a Mauricio Macri por no terminar de sellar un pacto electoral con La Libertad Avanza de cara a las legislativas de este año».

Sobre los dichos de la Vicepresidenta dijo que «me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política”.

También, el jefe de Estado cuestionó al expresidente Mauricio Macri al referirse a dirigentes que «están del lado de la libertad» y «después les agarra el republicanismo noño».

«Estábamos a nada del precipicio castrochavista y eso debería llevar a la reflexión a los que supuestamente están en contra del kirchnerismo y del lado de la libertad, pero de repente les agarra una especie de republicanismo ñoño, propio de adolescentes», dijo Milei.

Macri le había pedido a Milei a fines de diciembre ser «absolutamente transparente con el electorado» y «ante todo, cuidar la República», luego de que el Presidente llamara al titular del PRO a ir «juntos a todos lados» o «separados».

Aún así, el ultraderechista aseguró que tiene “un gran cariño, respeto y admiración por Macri” y que “siempre tengo las puertas abiertas para él”.

Sin embargo, no adelantó quiénes podrían ser sus candidatos para encabezar las listas en las legislativas. Ante la posibilidad de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presente, el mandatario apuntó que “es decisión de ella”. Y descartó una candidatura de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, porque “tiene la función de cuidarlo al Presidente”

“Es una reflexión importante la de Pettovello. Me parece que se va a quedar conmigo. No significa no haga todo lo otro. Pero que se vaya al Parlamento deja de estar al lado mío le abrimos un blanco a los traidores», reflexionó.