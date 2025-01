Milei advierte a sus críticos, tras el discurso de Davos

(ADN).- «No me conmueven los actos de falsa indignación» aseguró el presidente Javier, y enfatizó: «La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo». Lo hizo tras el coro de críticas que recibió tras su discurso en el Foro de Davos. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos», agregó y avisó: «Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando».

A través de una publicación en redes sociales, el líder libertario respondió a las críticas que recibió por su exposición en Davos, aunque no hizo lugar a sus detractores y destacó que en su disertación le dijo «en la cara a las élites globales que la ideología que hace décadas pretenden imponerle al mundo nos está condenando al fracaso». En ese sentido, reiteró el planteo de su discurso y apuntó que «pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad».

Durante su duro presentación, el Presidente lanzó que «el virus mental de la ideología woke, es el cáncer que hay que extirpar». El foco de sus palabras estuvo centrado en la lucha contra lo que calificó como «la subversión cultural» del progresismo, bajo las banderas del feminismo, el cambio climático y la cuestión de género.

Milei consideró que las críticas a sus dichos surgió porque la oposición «no tiene argumentos para defender sus ideas» y por ello recurrió a la «estigmatización, la categorización y las falacias» para «desprestigiar» tanto a su discurso como a otros referentes de derecha. Por ejemplo, sostuvo que «las élites globales y locales fue tildar a Elon Musk de nazi».

«Desde Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, que escribe en el pasquín que recibe pauta del GCBA, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina», cuestionó.

El Presidente reafirmó: «Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban».

Por último, reiteró que no hará lugar a las críticas que recibió por su último discurso y sostuvo: «No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos. No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso».

En esa línea, concluyó: «Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras».