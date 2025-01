Los debates omitidos

(ADN).- El cruce entre Facundo López y José Luis Berros calienta el verano político y anticipa uno de los tantos debates en este año electoral, donde el oficialismo rionegrino intentará retener la banca en el Senado y el escaño en Diputados, en una contienda difícil para el provincialismo por el nivel de polarización y nacionalización que tendrá la contienda de octubre.

El presidente del bloque de JSRN vio una oportunidad para agrupar a «kirchneristas» y «libertarios» de un lado de la brecha, y así poner a Juntos bien diferenciado de ambas facciones nacionales. Lo curioso es que lo hizo con expresiones que ni tanto ni tan poco. Ese rejunte no responde precisamente a los calificativos utilizados, ya que el bloque de Vamos con Todos (que preside Berros) tiene referencias en los liderazgos de Alberto Fernández y recientemente jugó con Ricardo Quintela en la interna -que no fue- contra Cristina Kirchner. Es decir, el «kirchnerismo» puro no está allí. Tampoco los «libertarios» son Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, aunque ambos pelean -junto a César Domínguez- por la designación de un nuevo bloque legislativo bajo la denominación La Libertad Avanza. Sin embargo, excepto Domínguez que se pasó de Primero Río Negro a LLA, los otros dos son legisladores de Aníbal Torotiello, que está armando CREO Río Negro. Uno proviene del radicalismo y la otra del PRO.

López los puso a todos en el mismo rincón porque firmaron juntos un pedido de informes por los contratos que no fueron renovados en diciembre en la administración pública. No es la primera vez que eso ocurre. Por el contrario, en 2024 fue llamativa la «alianza» entre VcT y LLA. Fueron varios los proyectos que emprendieron (todos contra el Gobierno) de forma conjunta. Tanto, que el debate omitido es la proyección de esos actores no en 2025, sino en 2027. Los archivos recuerdan la foto entre la intendenta María Emilia Soria y Tortoriello previo a la elección de abril 2023.

Pero Berros no se encargó de desmenuzar este debate en su respuesta a López, por el contrario se sintió abarcado por el mote de «kirchnerista». Y dijo: «Es tan malo el Gobierno que la oposición es unánime», admitiendo que la única oposición es ese conglomerado de legisladores. Incluso puntualizó: «salvo los empleados puros y castos», haciendo referencia a la UCR, la CC-ARI y dos integrantes del PJ (Dantas e Ivancich), que votan siempre con el oficialismo. ¿Incluyó al PRO? En ese cuadro, quedan tres componentes del bloque PJ-NE que podrían reclamar el título real de «kirchneristas», pero López prefiere llamarlos «camporistas».

A Juntos le sirve agrupar a la grieta nacional de un lado, y al provincialismo del otro. Así, alambra la provincia. «Hacen acting que se pelean en Buenos Aires pero en Río Negro son socios», indicó. Y a Berros le suma que lo elijan de adversario para erigirse como faro opositor, pensando en la interna del peronismo y la proyección que pretende su jefa, María Emilia Soria.

Si el escenario se arma así, quedan fuera el macrismo y el kirchnerismo expresado por el senador Martín Doñate, y se reconfigura la disputa Weretilneck-Soria hacia 2027.