La CNEA descarta el proyecto Carem. Analiza otras opciones

(ADN). – La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) esta redefiniendo los alcances del proyecto CAREM en función del nuevo Plan Nuclear Argentino anunciado por el presidente Javier Milei. La conducción del organismo científico nuclear considera que el diseño del reactor prototipo de 32 MW de potencia eléctrica que se esta construyendo en Atucha presenta dificultades para avanzar hacia un reactor comercialmente viable.

En función de ese análisis fue que se decidió comenzar a explorar otros diseños conceptuales de reactores modulares pequeños diferentes al CAREM, por lo que no se avanzará con el desarrollo previsto de una versión comercial de al menos 100 MW. Se detalló que el diseño del reactor SMR recientemente patentado por la empresa INVAP también es un PWR. Sin embargo, la CNEA comenzó a explorar otros diseños conceptuales para reactores SMR., según publicó Econojournal.

El presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, brindó algunas definiciones sobre el futuro del proyecto CAREM en un discurso de fin de año transmitido internamente. Guido Lavalle ponderó que Milei envió al ecosistema nuclear el mensaje de diseñar reactores modulares pequeños (SMR por sus siglas en inglés) que sean comercialmente viables, un objetivo que no sería alcanzable con el diseño base del reactor CAREM, al que definió como «un reactor de demostración».

«Seamos honestos intelectualmente, no vamos a vender 50 CAREM, sabemos que no es así, que no es económicamente competitivo ese reactor. Basta pararse en frente de la obra para darse cuenta que eso no es un reactor modular pequeño», dijo el presidente de la CNEA en su alocución, vista Econojournal.

«De nuevo, nuestra honestidad intelectual es que el CAREM es donde estamos aprendiendo a hacer reactores y el reactor del cual nos habla el presidente tiene que ser la evolución de ese concepto hacia un reactor que sea aceptado en el mundo, que uno pueda desarrollarlo y exportarlo», añadió.

Revisión y críticas al diseño

La construcción del prototipo CAREM comenzó en 2014 en el predio nuclear de Atucha. El avance físico total de la obra se ubica en un 63,8%. La enorme mayoría de ese avance se explica por la obra civil del reactor, como la construcción del edificio de contención (prácticamente finalizado) y de instalaciones auxiliares. En lo que respecta a la fabricación de los componentes del reactor como el recipiente de presión y los generadores de vapor, estos presentan distintos grados de avance. «Se ha avanzado mucho en la obra civil y poco en los aspectos de la ingeniería», puntualizó Guido Lavalle.

Durante su alocución, el presidente de la institución ponderó los últimos avances en la ingeniería del reactor. «Se lograron las condiciones de presión y temperatura que permiten probar el sistema de posicionamiento de las barras de control. El hito importante para los que hacemos ingeniería nuclear es tener un sistema de posicionamiento de barras de control, nada menos. Entonces el trabajo que hemos encargado es avanzar en aquellos aspectos de ingeniería en los que no se avanzaron lo suficiente, poner los recursos allí. Habrá que cambiar las bombas y hacer otras cosas, pero se logró las condiciones de presión y temperatura, que son las condiciones operativas si uno quiere controlar un reactor», dijo.

La CNEA ya concluyó una Revisión Crítica de Diseño relativa a la ingeniería del reactor CAREM, explicada en su momento por el presidente de la institución. Guido Lavalle dijo que producto de esta revisión se podría ir a «re-trabajos en ciertos componentes que ya se estaban preparando», en declaraciones recientes a la revista Energía Nuclear Hoy.

Actualmente IMPSA y CONUAR están detrás de la fabricación de dos de los componentes críticos del reactor. La empresa mendocina de ingeniería está realizando el proceso de mecanizado del recipiente del reactor. Por otro lado, la empresa controlada por el Grupo Pérez Compac está fabricando los doce generadores de vapor que llevará el CAREM.

Otros diseños

El CAREM prototipo de 32 MWe (originalmente de 25 MW) es conceptualmente un reactor presurizado de agua liviana (PWR), el tipo de reactor más utilizado en el mundo. El diseño del reactor SMR recientemente patentado por la empresa INVAP también es un PWR. Sin embargo, la CNEA comenzó a explorar otros diseños conceptuales para reactores SMR.

Guido Lavalle encargó la elaboración interna de un documento de requerimientos para evaluar cuáles diseños conceptuales la CNEA podría adoptar y desarrollar para un SMR en función del know-how y las capacidades existentes en el país y las tendencias en el mercado, en la competencia y en la tecnología. «Recibí el primer borrador del documento, un brillante documento analizando las distintas tecnologías, si en la Argentina vamos hacer un reactor de sales fundidas o de sodio líquido. No pusimos ninguna instrucción, dijimos papel en blanco», dijo.

Los reactores de sales fundidas o de sodio líquido son conceptos de reactores de cuarta generación, una definición que agrupa a los diseños con tecnologías de vanguardia y/o con pocos antecedentes en el mundo.