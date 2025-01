Jubilados denuncian destrato en IPROSS y piden audiencia

(ADN). – «En Rio Negro la Obra Social destrata a los afiliados con patologías crónicas, de los cuales la mayoría son jubilados y pesionados, con coberturas menores al 50% contrariando lo que dice la ley, otorgando en su lugar coberturas entre 8 y 20% en medicamentos y prácticas especializadas que no tienen cobertura los que deja a muchos en la imposibilidad de continuar con sus tratamientos», denunció en un comunicado la Asociación de Jubilados de la provincia y se preguntó: «¿Todo esto para equilibrar las cuentas del Instituto?».

Indicó además que «a todo esto, vemos nombramientos de funcionarios con cargos que no existen en el Organigrama de Ley, cuestión esta que no se refleja en beneficio alguno para los afiliados» y destacaron que «ante esta grave situación hace meses (octubre), la Asociasión de Jubilados hemos pedido audiencia a la Contadora Marcela Avila y a los vocales gremiales sin respuesta a la fecha, por lo cual usamos esta vía para ser escuchados». Agregó que «stá claro que las autoridades de la Obra Social no entienden de Salud y además carecen de empatía».

«Estamos cansados del destrato y consideramos tendremos que accionar de alguna manera para demostrarles que no somos un descarte social y para que tengan en cuenta que como autoridades del Instituto lo que pase con la salud de los jubilados y demás afiliados es responsabilidad de ustedes», afirmó la entidad de jubilados, en un comunicado que firman Alcides Pinazo, como presidente; Ricardo Poo, vicepresiente y Carlos Pocock, secretario.