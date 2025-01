Gobernadores advierten que “el campo puede colapsar”

(ADN).- Mientras la Mesa de Enlace afina el lápiz y define su larga lista de pedidos al ministro de Economía, y a la vez contienen a bases de productores cada vez más descontentas por el cobro de retenciones por parte del Gobierno, los tres gobernadores de la Región Centro salieron a escena para dar un fuerte mensaje político.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron en el mediodía de este martes para aunar algunos puntos en común, todos con raíz agropecuaria.

“Con las malditas retenciones seguimos produciendo. ¿Cuáles son las variables? La caída de precios internacionales, las variables climáticas que se están enfrentando y tantos años de retenciones acumulados que le hacen perder también capacidad fiscal al productor. Si no hay un cambio rápido y si no se toma la decisión rápidamente de bajar las retenciones, podemos tener de nuevo un colapso en materia agropecuaria como se vivieron en la época de los 90”, alertó Llaryora.

“Nuestros productores no ponen la plata en las Islas Caimán, la ponen en cada uno de nuestros pueblos y nuestras regiones”, ironizó.

Y repitió uno de los mantras políticos que acostumbra a relucir toda vez que hay alguna fricción con la Casa Rosada en materia productiva: “Gobernar es generar trabajo, y no podemos generar trabajo si ahogan y asfixian a la producción”.

“El campo no puede más, no hay más lugar. El pago de las retenciones ha llevado a los productores a un ahogo financiero y ya no hay de dónde cubrirse. Con los precios internacionales que tenemos, el campo se puede fundir. Y se funde el campo, la vamos a pasar muy mal”, planteó.

“No es una demostración de fuerza»

Rogelio Frigerio, por Entre Ríos, descartó ante la pregunta de una de las periodistas presentes en la sala que el encuentro y el mensaje de parte de los tres mandatarios deba ser visto como “una demostración de fuerza” contra la administración de Javier Milei. O al menos planteó que no debería ser visto así.

“No es una demostración de fuerza, es una necesidad que está manifestando el principal sector productivo de las tres provincias, un pedido de los productores al Gobierno Nacional, al cual nosotros nos sumamos. No quedan dudas de que tiene que ser el campo el próximo inmediato beneficiario de cualquier reducción impositiva que se haga. No tiene nada que ver con lo electoral”, aseguró Frigerio.

El hombre del PRO y exministro del Interior de Mauricio Macri fue el que más ahondó de los en la diferenciación entre el peso fiscal de la Nación versus el de las provincias: planteó que es un 67% contra un 5%.

A partir de eso, aseguró que los tres gobernadores buscarán reunirse tanto con la Mesa de Enlace (NdR: no especificaron si será un encuentro con la dirigencia nacional o con los representantes de cada región) y “con los trabajadores rurales”.

“Queremos conformar una mesa que monitoree permanentemente esta crisis del sector agropecuario”, indicó.

Las retenciones «medidas» en cosechadoras y tractores

El anfitrión Pullaro tomó la misma línea del reclamo pero lo apuntó directamente a la toma de decisiones fuera del territorio agropecuario. “Lo que se tiene que dimensionar fundamentalmente desde Buenos Aires es que si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir”, sumó su mensaje.

Y fue más allá: le puso cifras al pago de retenciones, pero medidas en cosechadoras y tractores.

“En cada una de estas tres provincias, todo recurso que viene del campo, es decir, del inmobiliario rural, que es el único tributo que le están cobrando las provincias al campo, se va a volcar el 100% a infraestructura rural”, aseguró.

Sobre el final del encuentro se explayó sobre la “creación de un fondo” vinculado a la recaudación de cada distrito en materia de inmobiliario rural. “Nos comprometimos a que todo lo que recaudemos de aquí en adelante con respecto al inmobiliario rural vaya a un fondo de infraestructura productiva”, expuso. “Es decir, las provincias bajamos a cero la presión impositiva y desde ese lugar seguimos apostando al campo en la República Argentina”, definió.

Además junto Llaryora remarcaron que fue la presión ejercida por la Región Centro la que derivó en que el Gobierno Nacional, allá por el verano pasado, dejara sin efecto la idea de generar una nueva retención a la producción agroindustrial, cercana al 15%.

“¿Saben la cantidad de fábricas cerradas que habría hoy si hubiera pasado eso?”, preguntó ante la prensa el gobernador de Córdoba. Llaryora también fue directo y alertó por “la cadena de pagos” de las economías de cada distrito y municipios, ligadas a la performance del agro.