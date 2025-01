GNL: anticipan acuerdos de exportación con Europa

(ADN).- El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró el impulso que toma el nuevo proyecto de YPF -Argentina LNG- junto a su CEO, Horacio Marín. Así, el Gobierno pone en valor los convenios de exportación firmados en con países de Asia por 7.000 millones de dólares, proyectando esos ingresos como una de las principales fuentes para sostener la balanza financiera nacional.

En ese contexto, anunció que en las próximas semanas se conocerán otros cuatro acuerdos con países europeos.

Argentina LNG incluye la exportación de gas licuado por Río Negro, en principio a través de barcos de lucuefacción, y con el tiempo se proyecta una planta en tierra, en Sierra Grande.

«Tuvimos la oportunidad de analizar los avances del auspicioso proyecto ‘Argentina LNG’. Tras su exitosa gira de más de 20 días en la que mantuvo reuniones en los principales países de Asia, YPF ha logrado cerrar acuerdos comerciales por hasta 15 millones de toneladas, lo que se traduce en más de 7 mil millones de dólares anuales para nuestro país en exportaciones de gas licuado», remarcó en sus redes sociales.

Asimismo, anticipó que «en las próximas semanas se anunciarán nuevos contratos de venta con compañías energéticas europeas por hasta 4 millones de toneladas adicionales. ¡El futuro energético de Argentina es imparable!».

Previamente, YPF firmó la semana pasada un Memorándum de Entendimiento (MOU) para exportar Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta a la India. El MOU se suscribió con las principales empresas energéticas de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL).

El acuerdo contempla la exportación de hasta 10 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), además de cooperación en litio, minerales críticos y exploración de hidrocarburos. La misma cantidad de toneladas de GNL se acordó producir con Shell, con la firma del PDA (Project Development Agreement, por su término en inglés) en la ciudad de La Haya, en Países Bajos y tras la salida de Petronas del proyecto GNL de YPF.