Gastronómicos denuncian trabajo en negro en Las Grutas

(ADN). – LA UTHGRA Viedma, denunció que hay trabajadores en establecimientos de Las Grutas, que están completamente en negro, al 100%, y otros que reciben solamente el 40% de lo que corresponde por un jornal y anunció que esta situación irregular ya fue denunciada a los organismos correspondientes de la provincia y Nación. Reclamó también por el pago de un plus adicional por temporada y alertó sobre eventuales medidas de fuerza que pudiera tomar el gremio, ante estos reclamos.

Además advirtió que empresarios del sector hotelero y gastronómico de ese balneario rionegrino, señalaron la falta de personal idóneo, «una situación, que ya hemos discutido en ocasiones anteriores, se ha vuelto crítica», reconoció UTHGRA y explicó que «muchos profesionales se vieron obligados a buscar nuevas oportunidades laborales durante la pandemia, dejando un vacío que aún estamos tratando de llenar. Es fundamental que los propietarios de establecimientos en Las Grutas comiencen a considerar, para la próxima temporada, la implementación de un incentivo por temporada, similar a lo que se hace en destinos como Mar del Plata o Bariloche».

El gremio destacó asimismo que los trabajadores del sector no encuentran una diferencia significativa entre trabajar en Viedma, Pomona o General Roca, y «sin un incentivo atractivo, será difícil motivar a los trabajadores a trasladarse a los balnearios», puntualizó.

A su vez, Roberto Vargas, titular gremial gastronómico, manifestó que espera que los empresarios comprendan la buena predisposición del sindicato y los invitó a reflexionar sobre estos temas, al tiempo que pidió que «sean un poco más generosos, que sean un poco más conscientes y respetuosos, que si sale el sol que salga para todos y no para un montón de ‘vivos’. Estamos aquí para trabajar juntos en soluciones, y no queremos que la situación llegue a un punto en el que tengamos que tomar medidas drásticas, como cortes en la entrada de Las Grutas o cualquier otra acción de fuerza directa para lograr que los trabajadores accedan a un plus de temporada o que puedan cobrar lo que les corresponde».