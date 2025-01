«El Cerro Otto no debería urbanizarse»

(ADN). – La secretaria de la Asociación Civil Árbol de Pie, Ana Wieman, se manifestó sobre la ordenanza que habilita el desarrollo urbanístico en la ladera sur del Cerro Otto y dijo que «el Cerro Otto es geológicamente inestable, no es una roca sólida. Se ha venido desmontando sistemáticamente a pesar de la cota 900, que prohíbe construir por encima de los 900 metros de altura. Tampoco se tuvieron en cuenta informes claves, como el del Servicio Forestal Andino de 2008, que advierten sobre estos peligros».

Señaló una serie de irregularidades técnicas y legales que, a su entender, ponen en riesgo tanto el ambiente como a los futuros habitantes de la zona y advirtió sobre los obstáculos legales que se han implementado para los reclamos ciudadanos. «La Legislatura y el Superior Tribunal han modificado el Código Procesal Constitucional, dificultando la presentación de amparos. Esto afecta no solo a los reclamos ambientales, sino también a las personas que necesitan medicamentos o respuestas urgentes por parte del Estado«, señaló en Radio con Vos Patagonia.

Destacó la referente ambientalista barilochense que el argumento de la emergencia habitacional utilizado para justificar el desarrollo no resuelve el problema de fondo. «No desconocemos la emergencia habitacional, pero lo que necesita la gente son viviendas, no lotes. Muchas familias no pueden construir una casa propia, incluso teniendo un terreno. Esto no resuelve el problema«, indicó.

Wieman también apuntó a la ilegalidad en los cambios de uso de suelo y que «La Ley de Bosques, tanto la nacional como la provincial, establece que no se puede retroceder en la categoría de protección. Un área en amarillo no puede pasar a verde para urbanizarse. Y, además, si la provincia no actualiza los mapas, los desmontes están prohibidos. Sin embargo, estos cambios se han hecho de forma irregular.»

Cuestionó, además, la falta de diálogo con el intendente Walter Cortés y explicó que «le pedimos una reunión cuando asumió y todavía estamos esperando respuesta. Parece que lo ambiental no es una prioridad para él. Incluso mencionó que, si las viviendas no tienen agua, él llevará agua con camiones aguateros. Eso no es una solución. La gente tiene dignidad y no se la puede mandar a vivir a lugares sin servicios básicos.»