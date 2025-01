Denuncian presiones políticas por el loteo del Cerro Otto

(ADN). – El reciente proyecto de desarrollo inmobiliario aprobado para la ladera sur del Cerro Otto, en Bariloche, generó rechazos de sectores políticos y organizaciones ambientalistas. La concejal Julieta Wallace (IB), quien votó en contra de este loteo, argumentando sobre los riesgos ambientales, las irregularidades en el proceso legislativo y las presiones políticas, que habrían influido en el resultado final.

Destacó que el proyecto aprobado carece de evaluaciones ambientales rigurosas y plantea un riesgo directo para los vecinos del barrio El Frutillar, ubicado al pie de la ladera afectada. “Esta es una zona donde escurre el agua de las precipitaciones, que luego atraviesa el barrio El Frutillar hasta desembocar en el arroyo Ñireco. Al intervenir sobre esa ladera sin los estudios adecuados, estamos exponiendo a los vecinos a posibles derrumbes y deslizamientos”, explicó en Radio con vos Patagonia.

Un informe técnico de 2019, emitido por la Provincia de Río Negro, clasifica esa área bajo las categorías amarillo y rojo según la Ley de Bosques. Wallace explicó que estas clasificaciones son claras: “En zona roja está absolutamente vedada cualquier actividad humana, y en zona amarilla, solo es posible intervenir con una evaluación de impacto ambiental y un plan de remediación aprobado. Ninguno de estos requisitos fue cumplido”.

Además, recordó que la Carta Orgánica Municipal prevé una cláusula transitoria que prohíbe subdivisiones en esa área. “No estamos en contra del desarrollo inmobiliario, sino de que este se realice de manera irresponsable. Lo ambiental no puede ser una variable que se pase por alto” y señaló que los fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, agravan la situación. “Estamos viendo lluvias intensas y tormentas eléctricas que no son típicas de la región. Si no se respeta la vegetación y el equilibrio natural de la ladera, estas precipitaciones podrían generar movimientos de tierra incontrolables”, indicó.

Además, Wallace advirtió que ninguna obra de infraestructura pluvial que se construya aguas abajo podrá contrarrestar el daño causado por una intervención mal planificada en la ladera. “El problema no termina con una obra pluvial en el barrio El Frutillar; el daño ya estaría hecho en la ladera, y eso no tiene solución”, enfatizó.

Para Wallace, este proyecto representa un punto de inflexión sobre el tipo de desarrollo urbano que se quiere para Bariloche. “Necesitamos viviendas, eso es indiscutible, pero también necesitamos planificación y respeto por el entorno. No podemos hipotecar el futuro de la ciudad por un desarrollo inmobiliario que no cumple con los estándares mínimos de sustentabilidad”.

La concejal propuso reducir la escala del proyecto. “No podemos urbanizar 116 hectáreas en una ladera de estas características. Propuse bajar la escala a entre 30 y 50 hectáreas, que es lo que permitiría la normativa vigente. Pero esa propuesta fue desestimada”.

Denuncias por cambios de votos

Uno de los puntos más críticos en las declaraciones de Wallace en Radio Con Vos Patagonia, fue su denuncia sobre cambios en los votos de algunos concejales después de reuniones con los desarrolladores inmobiliarios involucrados. Wallace señaló directamente a Tomás Hercigonja (PUL) y Facundo Blanco Villalba (PRN), quienes, según ella, modificaron su postura en circunstancias poco transparentes.

“El concejal Hercigonja inicialmente mostró reparos serios respecto al proyecto. Luego de su aprobación, presentó su renuncia. Facundo Blanco Villalba, por su parte, cambió su voto después de que los desarrolladores O’Keefe y (Martín Ignacio) Sánchez Calvete ofrecieran 30 lotes más en una reunión a última hora, durante la sesión en la que se aprobó el proyecto”, denunció Wallace.

La concejal calificó esta situación como “lamentable y poco ética”. “Negociar modificaciones sobre la mesa, en una sesión que llevaba horas de debate, no es el modo responsable de tratar un proyecto de esta magnitud”.

La judicialización como última instancia

Con la ordenanza ya promulgada por el Intendente Walter Cortés, Wallace adelantó que la vía judicial será el próximo paso. “Las organizaciones ambientalistas como Árbol de Pie y la Fundación Ambiente Desarrollo Hábitat Sustentable tienen legitimación activa para presentar amparos ambientales. Sabemos que ya están trabajando en esa línea”.

La concejal también señaló que este proceso judicial podría demorar aún más las políticas públicas destinadas a resolver la emergencia habitacional. “El tiempo que se perderá en los tribunales podría haberse evitado si se hubieran respetado las normativas desde el inicio”.

Wallace cerró su exposición con una reflexión sobre el futuro de la ciudad: “Bariloche no puede seguir avanzando hacia un modelo de desarrollo a cualquier costo. Necesitamos un equilibrio entre las demandas habitacionales y el respeto por el entorno. No es solo por el turismo, sino por quienes vivimos acá y queremos que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de un Bariloche vivible”.