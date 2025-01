Con o sin acuerdo Juan Martín será candidato en 2025

(ADN).- Mientras a nivel nacional permanece el debate -inconcluso- sobre la posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, en Río Negro, Juan Martín le reconoce a los suyos que será candidato «con o sin acuerdo» y para eso tiene «la venia de Macri y Pato», asegura. El dirigente dice a quien quiera oir que la «interna» entre los principales referentes amarillos «no talla» en la provincia. Y ve como natural un camino común con el mileismo porque ratifica el camino común que comenzó en el balotaje.

Tras las señales de un entendimiento, Juan Martín ve «una ratificación de que el PRO está dispuesto a apoyar al cambio como vino haciendo desde el balotaje y durante el primer año de gobierno de Milei».

Los últimos movimientos provocaron una reunión de los principales referentes del partido de todo el país con Mauricio Macro por zoom, para debatir los pasos a seguir. «Compartimos un objetivo y no tenemos reparos en sumar nuestra experiencia y nuestros equipos para dejar atrás al populismo y construir un país moderno», asegura.

El presidente del PRO rionegrino admite que «es una posibilidad» bajar la alianza a la provincia, pero advierte que aún es temprano para hablar de coaliciones.

El macrismo de Río Negro tiene una ventaja sobre LLA: tiene sello. En cambio, el partido de Javier Milei todavía no tiene su reconocimiento y si no llega con los plazos, no podría participar de las elecciones, a menos que conforme una alianza con espacios que sí estén habilitados. En ese caso el PRO cotiza más caro.

«En Río Negro estamos abiertos a cualquier acuerdo, siempre y cuando sea en torno a valores y, fundamentalmente, para cambiarle la vida a la gente» indicó Juan Martín a esta agencia, y demarcó los términos de las coaliciones para indicar que no válido amontonarse para ganar elecciones sino hay principios rectores compartidos para llevar luego a la gestión.

Además, pone en valor su partido y reniega de la «devaluación del PRO»: «Nosotros tenemos 10 años de trayectoria en la provincia, un bloque legislativo fuerte, experiencia en la gestión municipal, equipos y una orgánica partidaria consolidada. Eso nos da un diferencial y desde ahí tiene que ser el aporte».

El legislador evalúa que presidente Milei «tiene un fuerte respaldo en Río Negro y eso entusiasma. Pero también es importante que los candidatos que llevemos a nivel local estén a la altura».

A Juan Martín le toca liderar con este proceso y las complejidades internas entre Macri y Bullrich, pero aclara que la relación con la Ministra de Seguridad «es para mí y los principales dirigentes del PRO de Río Negro, clave». De todos modos, aclara que «en Río Negro es uno de los pocos distritos del país donde la interna no talla».

En el partido hay expectativas que el marco de alianza que plantean Milei y Macri, y que esa estructura electoral tenga en Río Negro también, el aval de Bullrich. El dirigente reconoce que el acuerdo le puede allanar el camino a un cargo nacional, pero también indica que está dispuesto a ir a la elección «pase lo que pase».