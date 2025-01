Baja de contratos y la necesidad de cuidar el gasto público

(ADN). – El gobierno provincial fijó su posición ante la baja de contratos en la administración pública y señaló que «se trata de una política de eficientización del gasto público, cuidando los recursos generados por los propios rionegrinos a la hora de pagar sus impuestos» y de esta manera respondió a los gremios que definieron las cesantías como «una política de ajuste» y de aplicación de «la motosierra» en Río Negro.

El Gobernador analizó la situación con la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra e informó que esta decisión de discontinuar la relación laboral con quienes no cumplen con sus compromisos no se trata de ninguna política de ajuste del Gobierno provincial y mucho menos con lo que algunos denominan como “motosierra”.

Sobre la responsabilidad en el Estado, se recordó desde la Casa de Gobierno, que oportunamente el Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “todos los agentes públicos, desde un empleado hasta el propio Gobernador nos debemos a quienes no pagan el sueldo, que son todos y cada uno de los rionegrinos que con sus impuestos contribuyen en ese sentido. Entonces, quienes no cumplen con la tarea para cual se les está abonando un salario no merecen estar en el Estado”.

Sobre las bajas en los contratos al 31 de diciembre, se informó que del total, el 13,2% (448 casos) de los contratos, no tuvieron continuidad como consecuencia de las distintas faltas e incumplimientos en los que incurrieron esos agentes. Todos estos casos han sido debidamente justificados, y la patronal, en este caso el Estado rionegrino, tiene la potestad de no mantener el vínculo laboral con una persona que no cumple con sus obligaciones, tal cual sucede en el ámbito privado. También se explicó que «entre las causas que justificaron la no renovación del contrato laboral se encuentran sanciones disciplinarias, incumplimientos laborales, ausentismo del lugar de trabajo sin justificación, entre otros».

«El Gobierno de Río Negro lleva adelante un profundo proceso de optimización de su recurso humano, tanto integrantes de su planta permanente como personal contratado, con el objetivo de seguir eficientizando la gestión. En el marco de este proceso, se implementaron distintas medidas como el fortalecimiento del control de ausentismo, que significó una notable merma en la cantidad de licencias por enfermedad, entre otros puntos. En tanto, desde la Secretaría de la Función Pública se realizó una revisión integral de la planta de personal contratado, cuyos vínculos vencieron el 31 de diciembre pasado. En este marco de un total de 3382 contratos con vencimiento al 31 diciembre, un total de 2.934 fueron renovados por un nuevo período», se informó oficialmente.

Fecha: 6 de enero de 2025

.Crédito: Gobierno Río Negro