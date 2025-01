Argentina GNL: «vamos a sumar a una supermajor»

(ADN).- El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que el proyecto «Argentina GNL» va a sumar más inversores y con el tiempo se construirán dos barcos («los más grandes del mundo»), además de los que aportará PAE, que permitirá mejorar la exportación. Indicó que «para Asia somos más competitivos que Estados Unidos». Y aseguró que el «hito del año» fue la firma del acuerdo interempresarial para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur.

El CEO brindó una entrevista a Ámbito.com donde repasó estos y otros conceptos vinculados al desarrollo energético en el país, de las acciones de la empresa, de la salida de Petronas y temas técnicos.

-Ha pasado ya un año de gestión al frente de YPF. ¿Qué balance hace y qué expectativa tiene para el 2025?

Estamos todos muy contentos en YPF porque logramos muchos objetivos. Nos planeamos lo que llamamos la misión o el objetivo madre, es decir que Argentina exporte u$s30.000 millones. Nos da una fuerza y una motivación adicional, que no es sólo el generar valor en YPF, sino que es generar valor para la Argentina. Después del punto de vista de nuestro Plan 4×4, que es multiplicar por cuatro el valor de la compañía, creo que vamos muy bien. La acción había cerrado u$s42 y pico el último día hábil antes de Navidad y empezamos con u$s15 en promedio en noviembre, y u$s10 cuando alguien dijo que yo iba a llegar a conducir YPF por la televisión.

-El plan 4×4 define los pilares con los que comenzó a trabajar…

Con YPF 4×4 queremos decir que la compañía es una compañía de generación de valor para todos los accionistas, tanto el Estado Nacional, que tiene la mayoría y para la gente que tiene acciones. No sé si vos tenés acciones, si no tenés, te las perdiste, pero te perdiste de ganar mucho dinero en el último año. Se debe a varias cosas, pero te voy a decir los cuatro pilares. El primer pilar, que nosotros decíamos, es invertir en Vaca Muerta, en petróleo. ¿Qué pasó? De alrededor de 95 mil barriles, estoy hablando de propios, pasamos según el parte diario de ayer a más de 143 mil. Entonces, es un aumento muy impresionante, pero lo más importante que creo que hicimos este año fue lograr que todos juntos, toda la industria, firmemos lo que se llama “VMOS”, que es el Oleoducto Vaca Muerta Sur, que saca el cuello de botella a la producción de Vaca Muerta en Neuquén. Eso para mí fue un hito muy importante porque logramos sentarnos en la mesa todos y firmar entre todos la mayor inversión de infraestructura en Oil and Gas de la Argentina de u$s3.000 millones. Y lo hicimos en tiempo récord, creo que el trabajo técnico de YPF también de adelantar los 6 meses de documentación y gestión, haces la cuenta y vas a ver que el ahorro es más del costo de un oleoducto lo que generamos por haberlo adelantado.

-Entiendo que hay mucho trabajo puesto en la gestión de portafolios por temas técnicos…

Exacto. Parece muy técnico, pero no es más que ver todos los negocios que tenemos y ordenarlos por rentabilidad y por foco. Es el pilar dos. Ahí podemos decir que vendimos hace una semana YPF Brasil. También tenemos en cartera la venta de YPF Chile, que a partir del primero de enero estamos afuera, porque eran dos empresas cuya rentabilidad ascendía a menos de un millón y medio de dólares y la verdad es que nosotros facturamos cerca de 20.000 millones de dólares. Es una pérdida de foco. Por otro lado, lo que llamamos “campos maduros”, que es algo que YPF no tiene que tener, ninguna empresa de nuestro tamaño lo tiene, porque justamente pierde por foco y rentabilidad, porque el inversor, si tiene que invertir, mira el lifting cost, los dólares necesarios para producir un barril de petróleo, en Vaca Muerta estamos en el orden de los 5 dólares, en las que se llaman marginales o maduros, puede estar de 25 a 50 dólares, el número que quieras, dependiendo de la maduración del campo. Eso es el foco de rentabilidad, si vos sos inversor podrías decirme que invierta en otro lado. Por otro lado, la venta de los campos maduros es bueno también porque generamos un ecosistema para las pymes, aparecen nuevas compañías que van a ir creciendo.

-¿Cómo se piensa la productividad y eficiencia en función de estos proyectos?

El tercer pilar, ahí tenemos varios proyectos, dos que ya son realidad. El primero es el Real Time Intelligence Center, eso es como nosotros lo llamamos, la NASA del petróleo, que es conocer la operación es un real time de las operaciones de perforación y completación que es donde fracturamos, desde la oficina, segundo a segundo, nosotros medimos 35 millones de datos por pozo por día, procesamos todo eso con inteligencia artificial más física. Cada tres personas manejamos cuatro RIGS, tenemos cámaras en alta definición. Queremos bajar los tiempos de perforación. Vinculado a este centro de operaciones, hablamos de generar una ganancia de, por lo menos, unos u$s200 millones este año para YPF.

-Escuché hace algunos días que mencionaste que YPF planea reducir el tiempo de construcción de pozos en Vaca Muerta, que es uno de los objetivos. ¿Cómo piensan hacerlo?

Así es, lo denominamos Toyota Well, y es algo que yo quería implementar en Tecpetrol hace algunos años, pero no teníamos escala y al final no lo pudimos hacer. Toyota Well es la idea de aplicar lo que hace la industria automotriz en la industria de petróleo, aplicado a la construcción de pozos. Y hay una razón. La industria del petróleo convencional es extremadamente rentable, un negocio tipo Apple, donde el aparato celular lo pagas mil dólares, muy contento, pero de costo debe salir muy poco, y el resto es todo marketing. Pero el negocio del petróleo no convencional es como Walmart, poco margen y mucha escala, y nosotros, si tenemos 10.000 pozos en cartera, estás hablando de 200.000 millones de dólares, tenés que ser eficiente. El Toyota Well no es para perforar bien o fracturar bien, porque eso lo hacemos muy bien nosotros en YPF. El Toyota Well no se mete en perforación y completación, se mete en el ciclo de pozo. Encontramos que teníamos 320 días de plazo desde que empezábamos a perforar hasta que comenzábamos a producir. Y eso tenemos que acortarlo. Este año nos pusimos un objetivo de reducción de tiempo del 25 o 30 por ciento, pero yo creo que tenemos que ir bastante más abajo de 180 días, ese va a ser nuestro objetivo. Por lo tanto, para los inversores, vamos a bajar el capital de trabajo en mucho más de 1.000 millones de dólares. Para eso lo hacemos, para complementar lo que se sabe hacer y de esa forma ser extremadamente eficiente, porque en LNG (Gas Natural Licuado, por las siglas en inglés) nuestro competidor es los Estados Unidos.

-¿Cómo concibe YPF el desarrollo del GNL para los próximos años?

Nosotros estamos liderando lo que podríamos decir que son tres fases. La primera, YPF ingresó hace algunos días como uno de los socios (15%) en el proyecto de exportación de GNL que encabeza Pan American Energy (PAE), y que se realizará a través del barco “Hilli Episeyo”, de propiedad de Golar LNG, que tiene el 10% de las acciones del proyecto. Recordemos que ya ingresó en el RIGI, se sumaron a Southern Energy —el joint venture para vender el gas de Vaca Muerta al mundo— la inglesa Harbour Energy (15%) y Pampa Energía (20%). Ahora bien, se aprovecha la capacidad ociosa del verano para vender el gas, pero eso tiene una rentabilidad muy baja, porque no vendes todos los días y el barco te lo cobran todos los días. Entonces, nosotros estamos viendo con la misma compañía la posibilidad de negociar con un país europeo, porque cada una de las compañías con las que estamos hablando parece que, entre todas, quieren comprar todo el barco.

-YPF firmó acuerdo con Shell para reemplazar a Petronas en el proyecto de GNL en Río Negro…

Es la fase dos. Pero aclaremos algo. YPF y Petronas estuvieron estudiando un proyecto de 5 millones de toneladas de GNL, pero eso cambió y nosotros, ahora, lo llevamos a 30 millones, por eso lo llamamos “Argentina LNG”, porque no es solamente para YPF, es para toda la Argentina. ¿Qué logró eso? Escala y eficiencia en la infraestructura. Además, aprovechamos el Régimen “RIGI”, importantísimo, no solo por los incentivos económicos que da, sino por la estabilidad que ofrece a los inversores. ¿Qué logramos? Por ejemplo, para Asia somos más competitivos que Estados Unidos, y hasta Rystad lo dice. Nosotros lo hemos extendido a dos barcos, Shell mismo va a ser uno de los off-taker. Y vamos a sumar un segundo off-taker, una supermajor, estamos en conversaciones. Si tenemos los off-takers correspondientes, eso necesita financiamiento, y por eso vamos a construir los barcos, serían los dos barcos más grandes del mundo de GNL, van a tener más de 350 metros largos, son impresionantes.

-Ahora te estás yendo de viaje…

Para la fase tres voy a viajar a partir del primero de enero a Asia. Vamos a ir a los países que nos falta recorrer, que son los mayores compradores, Japón, Corea, China, y después yo voy a ir a firmar un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con la India de un volumen muy importante porque la India va a ser el motor de los años 2030, ellos necesitan unas 80 millones de toneladas de GNL para su crecimiento económico. Así que nosotros nos queremos posicionarnos ahí, no sólo para YPF, sino también para la Argentina. Quiero que esté Shell ahí también, porque con Shell podemos seguir creciendo, y otras compañías. Yo me voy a quedar trabajando hasta el 2031. El día que inauguro la última planta de LNG, no trabajo nunca más en mi vida. Es el fin de mi ciclo, fin de ciclo. ¿Y cómo viene? Por eso, pilar uno del YPF 4×4 es invertir en lo más rentable, que es petróleo de Vaca Muerta. Y sacar el cuello a botella nos habilita a que nosotros lleguemos al pico de producción en 2028, 2029, 2030. Nosotros, en Vaca Muerta, tenemos más que duplicar la producción que registramos hoy. Vamos a tener que aumentar la inversión para lograr el incremento de producción más rápido. Eso va a ser a partir de que Vaca Muerta Oleoducto Sur, VMOS, entre a jugar. Hay que hacerlo rápido, porque cuando vos adelantás un proyecto rentable un año de exportaciones, estás ganando 5.000 o 10.000 millones de dólares.

-Para las próximas semanas, teóricamente se espera la aprobación del RIGI para el Oleoducto Vaca Muerta Sur…

Estoy esperando que se apruebe. Hace poco salió el de YPF Luz. Y éste también va a salir. Son seis accionistas y esperamos la aprobación, son inversiones por u$s3.000 millones para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir del 2027. Hay una comprensión de los inversores muy importante. Estuve en Nueva York hace poco y hablé con gente muy importante y la verdad que están muy contentos con la forma que estamos haciendo el management de YPF y realmente lo único le podemos decir es que trabajamos para todos los inversionistas fuertemente para generar valor y el norte de YPF es la generación de valor. Desde que me permitieron comprar acciones de YPF, compro constantemente. La acción va a subir. Vos tendrías que hacer lo mismo…