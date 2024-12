Vaca Muerta no rankea bien

La consultora CB sigue reportando mes a mes la imagen de los gobernadores y los intendentes de las ciudades más importantes del país. Por quinto mes consecutivo los mandatarios de Neuquén y Río Negro integran el lote de abajo junto al riojano Quintela. Un politólogo de la región del Comahue interpretó que Vaca Muerta, que encabeza la recuperación energética (y económica) de la Argentina, evidentemente no reporta dividendos políticos. «El crecimiento -aún en términos macro- no llega a la gente que ve esas mega inversiones como lejanas», indicó. Y lo de Cortés? le preguntó su contertulio. «Eso no tiene vuelta. En Bariloche se hace todo mal», sentenció.

