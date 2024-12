Un cambio sustancial. ADN

Río Negro modificó su ley electoral y tal vez mucho más que eso. «Hoy dimos un paso histórico: la Legislatura de Río Negro aprobó Ficha Limpia, una decisión que cambia las reglas del juego en la política rionegrina», posteó en sus redes el gobernador Alberto Weretilneck el día de su sanción, certificando que el cambio introducido es sustancial ya que no solo atañe a potenciales candidatos y dirigentes políticos, sino también a funcionarios de la administración provincial.

Ficha Limpia es una herramienta que aporta transparencia y limita el acceso a la función pública (en los Poderes Ejecutivo y Legislativo) a toda persona que haya cometido delito doloso de cualquier índole y tenga sentencia de segunda instancia. Su espíritu es irrefutable y en términos de una sociedad que reclama mejores administradores y representantes, la ley es una respuesta cabal. Incluso, invita al Poder Judicial y a los municipios a adherir, para poner un pie de igualdad.

La ley rionegrina es más amplia que las normas sancionadas en Chubut, Mendoza, Salta, Santa Fe y Jujuy, donde solo limitan la sanción a los partidos políticos y los candidatos, un diseño a imagen y semejanza del proyecto original que el PRO impulsó en el Congreso de la Nación y naufragó dos veces por falta de quórum.

«No tenemos nada que temer» explicó el presidente del bloque de Juntos, Facundo López, a la hora de defender la iniciativa del Gobernador, y permitir las modificaciones que propuso parte de la oposición que acompañó con entusiasmo. La réplica era para sectores del panperonismo que criticaron la medida por «proscriptiva» e «inconstitucional». Las bancadas de Vamos con Todos y del PJ-NE plantearon que la ley era un instrumento que, utilizado maliciosamente, podía dejar a mucha gente fuera de la carrera electoral. «Lo único que hay que hacer, es no cometer ningún delito», cerró López.

Mientras este debate transitaba, crecía la sonrisa del jefe del bloque PRO. Juan Martín validó la iniciativa del Gobierno, que fue su caballito de batalla durante el período anterior peroque no tuvo eco en el poderosísimo bloque oficialista, que tenía 28 de los 46 legisladores. Puede exponer en su partido -a nivel nacional- una suerte de triunfo, pero esencialmente piensa en el horizonte futuro, donde uno de los rivales podría quedar atrapado en las redes de la nueva ley: Aníbal Tortoriello está implicado en la causa Techo Digno.

Las fiscalías avanzan en firme con sus acusaciones y los jueces no permitieron ninguna de las estrategias de las defensas: primero bloquearon el cambio de jurisdicción y después los planteos técnicos sobre la ruta del dinero. Eso inquieta a intendentes y ex intendentes, entre los que se encuentra Gustavo San Román (Río Colorado), hoy legislador, que votó a favor la ley. El Ministerio Público solo abrió una instancia con los empresarios a quienes parece haberles dado un camino de reparación. Juan Castelli (Oriente Construcciones) logró una probation a cambio de realizar una obra en Bariloche. Hubo acuerdo entre la defensa, la fiscalía y la ciudad.

Hay otro coletazo en el mundo liberal. Quien tiene causas abiertas es la diputada Lorena Villaverde.

El panperonismo estudiaba si el planteo de inconstitucionalidad lo llevaba a la Justicia. Mientras tanto, objeta la independencia de ese Poder de la política, y si es lo suficientemente capaz de administrar las tensiones que imagina vendrán a partir de las denuncias. Por caso, un legislador pensaba que quizás ya no sea el pedido de informes un mecanismo útil. En consecuencia, se podría ir a la Justicia cada vez que un funcionario incumple los deberes de funcionario público, o a plantear investigaciones sobre los movimientos de partidas, hurgar en licitaciones y compras. Qué pasará con los gremios que están en pie de guerra por la falta de aumentos salariales, es otra de las inquietudes que surgen.

Demasiada transferencia de poder. Un integrante de la justicia que lleva unos cuantos recambios de gobierno, advierte que una vez más, la política judicializará sus acciones. Y puntualiza que hasta se podría accionar contra las políticas de Estado, como la causa de dólar futuro o el memorandum con Irán.

Los municipios comienzan a adherir. Algunos, como Regina, se anticiparon y ya es ley la Ficha Limpia. El más importante es Bariloche por su caudal electoral. Pero también por su ecosistema político y las denuncias permanentes contra el intendente Walter Cortés.

La política movió y cambio las reglas. Mientras tanto, la Provincia sigue sumando novedades del mundo energético. Al desarrollo del petróleo y el gas, y la proyección de ser exportadores de lo que produce Vaca Muerta, vuelve el uranio y la energía nuclear.

El socavón Ivana en cercanías de Valcheta se dispone a aumentar la marcha en exploración y producción tras el empuje que recibió el proyecto a raíz de la inversión del Grupo América, que conduce Eduardo Eurnekian. La novedad se conoció semanas antes que el presidente Javier Milei reviviera el Pan Nuclear que requiere de uranio. Pero también insumirá recurso humano que proveerá -en gran parte- El Balseiro. Y el desarrollo de reactores por parte del INVAP.

El Plan de la Casa Rosada tiene en carpeta la construcción de la cuarta central nuclear en la Patagonia. Nada nuevo en esta región que ya vivió un fuerte debate cuando el ex presidente Mauricio Macri acordó con Weretilneck -a partir de una inversión China- hacerla en Sierra Grande, un proyecto que en aquel entonces (2017) no tuvo licencia social. Si bien Milei no avanzó en su locación y se centró en primero potenciar las tres centrales en funcionamiento, en algún momento resurgirá el debate de la locación.

Esta semana hubo una prórroga de contratos petroleros que validó la Legislatura, que se encamina a aprobar el 27 otro. Eso implica ingreso de fondos frescos a la provincia, que viene con déficit en sus cuentas. El primer impacto de la sequía es que los estatales llevan tres meses de salarios congelados, lo que puso a los gremios en acción. Tras algunas expresiones individuales, decidieron unificar criterios. UPCN, UnTER, ATE, SITRAJUR, ASSPUR, las dos CTA y los SOYEM de Viedma y Bariloche comenzaron el proceso de unidad y no descartan que el año próximo, de seguir esta situación, se sumen más sectores, lo que -en un año electoral- enciende las alarmas de la paz social. Por lo pronto, los docentes avisaron que así, las clases no comienzan en 2025.

Economía necesita margen y la renovación de los contratos petroleros suman ingresos, pero para curarse en salud, pidió autorización para ampliar la toma de deuda a través de Letras. En total son 140 mil millones de pesos, el mismo monto que Río Negro perderá en año próximo por el ajuste que Milei planteó a las provincias. Y para apuntalar el «milagro» energético, se impartieron beneficios impositivos. Por eso, la recaudación impactará en los sectores medios y pymes, que ya mostraron su disconformidad ante el debate del Paquete Fiscal.