Techo Digno: Martini apuntó a «la cuestión electoral»

(ADN).- La ex intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, apuntó a la politización de la causa Techo Digno y criticó el rol del Ministerio Público de Río Negro. Tras haber firmado un documento junto a otros ex jefes comunales e intendentes en actividad investigados en el mismo proceso, indicó: “lamentablemente la cuestión electoral rige estas cuestiones, cuando no debe tener nada que ver”.

“La influencia de la política siempre está en las elecciones, cuando aparecieron con estas denuncias. Es triste la dependencia del Ministerio Público Fiscal, que aparece en todos los escenarios nacionales. Pregunten a Tortoriello (Aníbal, ex intendente de Cipolletti, del PRO) cuándo fue imputado en Techo Digno”, afirmó en referencia a la coincidencia en los tiempos de su imputación y la candidatura a gobernador.

En diálogo con Radio Seis, aseguró que los intendentes, y funcionarios involucrados “siempre estuvimos a disposición de la justicia, como corresponde. Conversamos entre nosotros y todos estamos afectados personalmente, en lo humano. Cuando uno es señalado con estas imputaciones tanto tiempo es muy difícil”.

“Cuando la justicia no responde en términos de tiempo, eficacia y rapidez, deja de ser justicia”, aseguró.

Martini aseveró que están acusados “por el esfuerzo de sacar adelante el plan, es el último de viviendas que se hizo, y significó el esfuerzo de mucha gente, con la Provincia y el gobierno nacional en su momento”. Y subrayó que “es imposible pensar que 20 intendentes de distintos partidos se pongan de acuerdo en una estrategia para hacer eso, para cometer un delito, no hay modo, no hay forma de hacerlo”.

La ex intendenta dijo estar “absolutamente convencida” de la “inocencia de todos” los acusados, al igual que los 40 funcionarios de Hacienda y Obras Públicas que fueron involucrados de cada gestión. “Todo fue hecho con transparencia, a la vista de todo el mundo. La imputación habla de maniobras ocultas, pero todo pasó por el Concejo y el Tribunal de Contralor. Pasó por todos los controles de Hacienda, además. No hay nada irregular en esos trámites”, sostuvo.

Martini destacó que “en distintos lugares del país las casas no se terminaron, pero acá sí. Y poder entregar todas las viviendas en Río Negro, que haya sido una de las pocas provincias que terminaron las obras, es muy importante”.