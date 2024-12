Techo Digno: Gennuso vinculó su juicio con las elecciones

(ADN).- “Si soy suspicaz, que ustedes lo son, fijáte las fechas del juicio, ¿no tiene que ver con las elecciones del año que viene?”. La frase del ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, dejó la vinculación política de la fecha de su proceso oral en el marco de la causa Techo Digno (octubre 2025), con el proceso electoral 2025.

En diálogo con Radio Seis, Gennuso destacó que, en el caso de otros intendentes acusados por los fiscales, el proceso de acusación lleva ya diez años sin definiciones, mientras que a él le iniciaron la causa en marzo, y en pocos meses ya lo envían a juicio, pero para el 25, 26 y 27 de octubre.

“Si estaban tan apurados, háganmelo mañana al juicio. Si iba a juicio, quería ir ya, porque estoy seguro de que no va a pasar nada. Que sea mañana o pasado el juicio, ¡ya lo quiero!”, exclamó.

Y agregó: “Yo me aguanto, porque elegí esta patriada, pero lo que molesta es que afecta a mi hijo y mi familia, esto es lo que la política nos quitó. Mi hijo me pregunta por qué pasa esto. Una vez que está la sospecha, no se va más. Hay denunciadores seriales que iban a la fiscalía y se sacaban la foto, pero nunca sale la foto cuando la Fiscalía desestima. Ahora ponen mi foto del otro día (referida a una imagen de él en tribunales que ilustró la nota de que iba a juicio) y eso me pega feo, le pega a la familia”, sostuvo.

El ex jefe comunal expresó un «profundo malestar» con los fiscales y la justicia rionegrina que llevan adelante la causa, afirmó estar seguro de que “ningún intendente se llevó un centavo a su casa”, y destacó que gracias a las gestiones que hicieron “todas las casas están terminadas”.

Sobre su procesamiento en particular, aseguró que “la Fiscalía inició cuestiones de las que no puede volver atrás, y se dio cuenta de que metió la pata”.