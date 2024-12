PRN fue autorizado para actuar como partido de Distrito

(ADN). – La Justicia Federal, con asiento en Viedma, concedió a Primero Río Negro, personalidad jurídico política en forma provisoria para actuar como partido político en el Distrito de Río Negro, notificación que correspondió a Hugo Horacio Greca, juez federal subrogante.

De esta manera el espacio que lidera Ariel Rivero, se convierte en el primer partido que orbita en la carpa mileinista, en obtener su reconocimiento para participar en las próximas elecciones nacionales, frente a La Libertad Avanza y a la agrupación CREO, de Aníbal Tortoriello, que aún siguen en las tramitaciones ante el Juzgado Federal de esta capital.

Se otorga el derecho exclusivo del uso del nombre «Primero Río Negro» y el reconocimiento de los integrantes de la Junta Promotora, Sergio Ariel Rivero; Elba Yolanda Mansilla; Gustavo Flores Cuello; Héctor Muñoz; María Gabriela Fernández y Pamela Fernanda Muñoz.

Son apoderados Guillermo Marcelo Ceballos y Héctor Muñoz, y con domicilio constituido en la calle Brown Nº 226 de la ciudad de Viedma.







Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA

para tal condición (Ley 23.298) y con derecho exclusivo al uso del nombre “Primero

Río Negro”, aprobado por las autoridades fundadoras, conforme documentación

obrante a fs. 1/23.

II) Tener porVI) Requerir a la agrupación de autos efectúe las modificaciones que

correspondan al texto de la Carta Orgánica del partido «Primero Río Negro» y adecue

en un todo, dicho estatuto a las leyes de aplicación vigentes, a la sazón la Ley 23.298 y

su modificatoria la 26.571 y la 26.215.

VII) Otorgar el plazo de sesenta (60) días para que las autoridades de la

Junta Promotora presenten los libros (Actas de los órganos partidarios, Inventario y

Balance, Diario, Caja y de corresponder Bancos y Subdiario) exigidos por los arts. 7

bis, inc. c) y 37 ambos de la Ley 23.298 y sus modificatorias, y por el art. 21 de la Ley

26.215 para su rúbrica, bajo apercibimiento de las previsiones de ley en caso de

incumplimiento (conf. art. 50 inc. d) de la citada ley de Partidos Políticos).

VIII) Hacer saber a las autoridades promotoras del partido de autos que

en el término de ciento cincuenta (150) días a contar a partir de la notificación de la

presente deberán presentar para su registración en el Registro de Afiliados del distrito,

como mínimo la cantidad de 2.392 (dos mil trescientos noventa y dos) afiliaciones en

debida forma (arts. 23 y ss de la ley de la materia), requisito de cumplimiento previo

necesario para la convocatoria válida a la realización de su primer elección interna, que

deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido por el inc. b) del art. 7 bis de la Ley

23.298 y sus modificatorias, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días y de

conformidad a las disposiciones de la Carta Orgánica.

IX) Ordenar la destrucción de las fichas de adhesiones ya registradas en

el Sistema de Gestión Electoral y de las respectivas planillas acompañadas con su

presentación en esta sede, generadas con el aplicativo de la Acordada Nº 112/2010

CNE, cuyas copias digitalizadas obran incorporadas en autos.

X) Publicar por el término de un (1) día y sin cargo en el Boletín Oficial

de la República Argentina esta resolución y oportunamente, subsanadas las

observaciones practicadas y adecuado que sea en un todo a la legislación vigente, el

texto ordenado de la Carta Orgánica partidaria.

XI) Regístrese, notifíquese electrónicamente al Ministerio Público Fiscal

y a los apoderados del partido de autos por cédulas electrónicas. Firme que se

encuentre esta resolución comuníquese mediante oficio DEO a la Excma. Cámara

Nacional Electoral (art. 14 in fine y art. 39 de la Ley 23.298 y art. 6 inc. a) del Decreto

Nº 937/2010), al Registro Nacional de Partidos Políticos -Acordadas Nºs 81/90, 60/08

y 14/2021 CNE- y por oficio DEOX a la Dirección Nacional Electoral dependiente del

Ministerio del Interior a sus efectos. Hágase saber al Juzgado Electoral de la Provincia

de Río Negro por correo electrónico y actualícese el Sistema Integral de Gestión de

Agrupaciones Políticas -SIGAP-.

HUGO HORACIO GRECA

JUEZ FEDERAL SUBROGANTE