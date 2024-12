Polémica por la foto legislativa y críticas de la oposición

(ADN). – La publicación de una foto de los legisladores tomada en el recinto parlamentario, al finalizar la última sesión del viernes, como cierre de la actividad legislativa de este año, provocó reacciones de parte del radical libertario Santiago Ibarrolaza y del jefe de la bancada de VcT, José Luis Berros, quienes cuestionaron la utilización de la fotografía por parte del vicegobernador Pedro Pesatti y el gobernador Alberto Weretilneck, por sus interpretaciones de conjunción política provincial.

Pesatti, destacó en una nota la convivencia democrática donde las leyes fueron sancionadas «por consensos y no por imposiciones» y recibió una respuesta de parte de Santiago Ibarrolaza, publica en la red social X, donde aclaró que «Juntos no significa amontonados. la legislatura de Río Negro es un ejemplo de cómo se maneja el Estado de Río Negro: mal, todo de manera arbitraria y alimentado de la más ridicula obsecuancia».

Por su parte, José Luis Berros, presidente del bloque de Vamos con Todos, le contestó al gobernador Weretilneck, quien también utilizando aquella fotografía, difundió en las redes, que: «Más allá de las diferencias o las miradas críticas y favorables sobre nuestro gobierno, quiero reconocer a cada integrante de la @LegislaturaRN por su aporte. La estabilidad política, la seguridad jurídica y la licencia social para los proyectos transformadores son la base real del desarrollo que soñamos para nuestra provincia. Hoy reafirmamos que Río Negro crece cuando las ideas se debaten y los acuerdos se alcanzan con grandeza. Sigamos construyendo juntos el futuro que nuestra gente merece»

«Gobernador, no utilice políticamente una foto institucional de la legislatura de Río Negro para sacar un rédito político inexistente. En Río Negro el peronismo no acompaña a su gobierno chato que no brinda educación, salud y seguridad de calidad», respondió Berros, por la misma red social.