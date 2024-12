«O vamos juntos en todos lados o vamos separados»

(ADN).- En medio de la interna entre el PRO y La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei salió a dar un contundente mensaje dirigido a Mauricio Macri. El Presidente consideró que «o vamos juntos en todo o vamos separados», en relación a la alianza electoral para los comicios del año próximo, un tema que viene levantando polémica en el Gobierno.

Milei se prepara para lo que será la contienda electoral del año próximo. Busca rearmar su espacio y fortalecerlo con el apoyo del PRO, su aliado fundamental para lograr el triunfo en 2023 y con el que puso superar varios obstáculos al aprobar varias leyes con el apoyo de ese espacio en el Congreso.

En las últimas semanas, las declaraciones del expresidente Macri recalentaron la relación del PRO con LLA, a partir de la discusión del armado de la estructura electoral para las elecciones legislativas de 2025.

Fue por ese lado que Milei respondió ante la consulta, en una entrevista que concedió a Forbes este domingo. Allí adelantó que uscará consolidar una fuerza propia en el Congreso de la Nación, y dejó un contundente mensaje para Macri y el PRO: «O vamos juntos en todo o vamos separados».

“Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido», explicó el Presidente.

En ese sentido, al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri candidatos en determinadas jurisdicciones, Milei respondió de forma categórica: «No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado».

Y agregó: «Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas», dijo el libertario en relación al armado del peronismo, pensando en las elecciones venideras.

Por otra parte, Milei volvió a dar un mensaje por su primer año de gestión, en el que apuntó contra la política, que trabó el avance del Gobierno en materia de cambios legislativos: «El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve», consideró.