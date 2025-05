El PJ se mete en la pelea de verdes contra libertarios

(ADN).- En medio de los cruces entre Juntos Somos Río Negro y La Libertad Avanza, el peronismo se metió en el debate sobre Río Negro y Nación, y criticó por igual al presidente Javier Milei y al gobernador Alberto Weretilneck. A través de sus redes, el diputado Martín Soria y la legisladora Ana Marks, cuestionaron la Ley Bases y las crisis en los sectores público y privado.

Soria tomó una declaración del Gobernador en la que asegura que «la elección de octubre será Río Negro contra Buenos Aires», y en su Facebook respondió: «El modelo de Milei lleva a Río Negro a la ruina». Y enumeró: «crisis frutícola inédita; crisis turística y ambiental; crisis del sistema de salud; anuncios de inversiones inexistentes».

«¿Qué hizo Weretilneck? Aprobó en el Congreso cada Ley que Milei necesitó, a cambio de una rotonda fallida», subrayó.

Marks respondió a un posteo en X del presidente del bloque de legisladores, Facundo López, donde tomando la crisis en el hospital Garrahan, indicó: «Como lo dijo Alberto Weretilneck: en octubre se elige entre Río Negro o Buenos Aires». «Mientras nuestra provincia invierte en salud, en obra pública y en universidades, el gobierno nacional recorta, ajusta y abandona». Y agregó: «Nosotros elegimos cuidar a las rionegrinas y rionegrinos. Esa es la diferencia».

«Facundo, lo que se juega en octubre no es una elección más», advirtió. «Es esto: ¿Están con Milei o están contra Milei? Ustedes están con Milei», subrayó. «Entregaron la provincia por una rotondita que ni siquiera les cumplieron», chicaneó y aseguró que «Río Negro no vale una rotonda. Y defender a Río Negro no es hacer lo que hacen Agustín Domingo y Mónica Silva levantándole la mano a Milei».

En esa línea cuestionó: «Votaron la Ley Bases, entregando facultades extraordinarias, permitiendo que: Río Negro no reciba el Fondo de Incentivo Docente; Se frene la obra pública; No se devuelva la plata de la coparticipación; Nos quedemos sin subsidio al transporte; Se elimine la tarifa diferencial de la Patagonia; Nos saquen el subsidio a los combustibles; Le quiten los remedios y la moratoria a los abuelos; Les bajen las jubilaciones; Y tengamos la tarifa más alta de todo el país».