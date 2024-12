Milei profundiza la interna con Victoria Villarruel

(ADN).- Nuevo round en la pelea discursiva que lleva Javier Milei contra Victoria Villarruel, esta vez durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. «Cada vez que me voy, siempre alguno me hace alguna», se quejó. Esta semana, Patricia Bullrich apuntó directamente contra la Vicepresidenta, a pesar de los intentos de Guillermo Francos de neutralizar el conflicto: «Tenemos un año electoral por delante».

El mandatario nacional se refirió a la sesión de la pasada semana que terminó con la destitución del senador aliado Edgardo Kueider, mientras él se encontraba de viaje en Italia: «No se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna… sin comentarios». Luego calificó de «imbéciles» a los que señalan que «me gusta irme de viaje a pasear»: «Del último viaje me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que es la inversiones de Río Tinto y Stellantis».

Las declaraciones del Presidente llegan después del intento de la propia Villarruel de atenuar la escalada de la interna, a través de una publicación en sus redes sociales donde aseguró que «no estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida». «Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mí», concluyó en esa oportunidad.

En simultáneo a la postura presidencial de destacar el rol de Patricia Bullrich e insinuar críticas a Victoria Villarruel, la ministra de Seguridad protagonizó un cruce con la Vicepresidenta luego de que esta se expresara sobre el secuestro del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: «Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia».

Ante ello, Bullrich publicó en sus redes sociales: «Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político». «Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional», agregó.

Finalmente, escribió: «Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador».