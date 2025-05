«Hay futuro»: Axel Kicillof convocó a un gran frente

(ADN).- «El único adversario es Milei» advirtió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al cerrar el primer plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) -espacio lanzado a fines del mes de marzo-, con el objetivo de agrupar diversos sectores del peronismo y movimientos sociales, y crear una oposición que enfrente a los recortes del gobierno de Javier Milei.

Con un fuerte mensaje a la unidad, respaldó a Cristina Kirchner contra la «persecución judicial», y aseguró que el adversario «está afuera, no adentro». Así, arma el campo para enfrentar en septiembre la batalla electoral contra la centro derecha que se arma en torno a La Libertad Avanza y el PRO.

«Hoy nos ponemos en movimiento», sostuvo firmemente al erigirse en contra de las políticas del gobierno nacional. Sobre el final, dejó también un mensaje en pos de la unidad: «El único adversario que tenemos es Milei, está afuera y no adentro. Lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo y a nuestra gente», manifestó y reflexionó: «Lo que está en juego es un lugar en la historia».

El gobernador bonarense remarcó que el modelo de Milei es «una continuidad del de Martínez de Hoz, de Carlos Ménem y de Mauricio Macri» y que Milei está desatando una «guerra contra el pueblo». «Milei le declaró la guerra a la industria nacional, al chacarero y al pequeño productor, al trabajo nacional, al comerciante, al profesional, a la PYME y al pueblo que labura», enfatizó.

Kicillof explicó que el único objetivo de Milei es «sostener la bicicleta financiera y la especulación». «Ahí van los recursos, lo que le falta al jubilado, al estudiante, al laburante», subrayó, al destacar que «La motosierra no era para la casta». «Le sacan a la Argentina para darle a la timba, al extranjero, es un cambio de manos, es dependencia. Es mentira que no hay plata. Esto es un saqueo».

El gobernador bonaerense insistió en que la oposición al gobierno de Milei se lleva adelante «acompañando a compañeros y compañeras, y al pueblo que lucha». «En cada uno de los conflictos, la bandera de la provincia de Buenos Aires. En cada uno de los conflictos de las universidades, de los trabajadores, de los jubilados, de los científicos, de los trabajadores de la cultura, de las diversidades… Ahí estuvimos, ¡siempre!», sostuvo.

«¿De qué libertad nos hablan?»

«Se dicen libertarios… ¿De qué libertad nos hablan? A los pibes le desfinancian la educación y le quieren cerrar la universidad, qué libertad tiene un trabajador que no llega a fin de mes y teme por perder su trabajo, qué libertad tiene un pueblo que empieza a ver que nada le sirve y nada le queda?», remarcó en otro pasaje de su discurso.

«Es un modelo que consiste en pocos instrumentos: planchar el dólar, reprimir los salarios y las jubilaciones, destruir la inversión pública, aplicar tarifazos, abrir la economía y desregular los mercados. La baja de la inflación tiene dos explicaciones: dólar planchado, salario destrozado», añadió Kicillof.

«Parece que quieren condenar a Cristina»

Kicillof pidió también que cese la persecución judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner y dijo fuerte: «basta de partido judicial». «Acá en la provincia sabemos que para vencer hay que tener muchísima tolerancia y buscar a todos, al que piensa distinto sin denigrarlo. Al que no está de acuerdo, yéndolo a buscar. Mientras recrudece el odio, y no puedo dejar de decirlo, recrudece también la persecución judicial sin una prueba, parece que quieren condenar a Cristina, el peronismo sufrió persecución muchísimas veces», planteó.

«El único adversario es Milei. Está afuera, no adentro»

Kicillof se refirió también al debate dentro del peronismo de cara a las próximas elecciones. «La discusión es un lugar en la historia», enfatizó. Y amplió: «El único adversario que tenemos es Milei, está afuera y no adentro. Lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo y a nuestra gente. No estar hablando entre dirigentes, no podemos perder el tiempo ni distraernos. Tenemos una misión, ir a buscar a los decepcionados y a los desmoralizados. Pensar todos los días una sola cosa: que puedo hacer para explicar, convencer y sumar. Tenemos una tarea y empieza hoy, a buscar y a traer a todos».

También planteó cuál es el objetivo en los próximos comicios: «Tenemos la tarea de ganar en septiembre y en octubre. Lo que está en juego lo vieron en la ciudad de Buenos Aires. Si el gobierno de Milei gana, como lo hizo Macri en el 2018, lo que van a hacer es envalentonarse y acelerar. Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la Gral. Paz, que no entre a la provincia de Buenos Aires».