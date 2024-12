“En Río Negro no hay grieta por eso hay presente y futuro»

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti repasó el año de trabajo legislativo resaltando que las normas aprobadas durante el período son fundamentales para el desarrollo provincial y tuvieron consecuencias concretas para el presente y el futuro de Río Negro, a partir de las inversiones que comienzan a concretarse, sobre todo, en materia energética. Además, en una entrevista que difundió su oficina de prensa, expresó su satisfacción por los grandes consensos alcanzados con las diversas fuerzas políticas representadas en el parlamento y rechazó la polarización y la grieta nacional.

-La Legislatura de Río Negro ha tenido una actividad intensa durante 2024. ¿Cuáles considera que han sido los principales logros legislativos del año?

Este año hemos trabajado con una visión clara: potenciar el desarrollo económico, profundizar la diversificación de nuestra matriz productiva y modernizar la gestión pública. Entre los principales logros destacamos la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, las leyes vinculadas al sector hidrocarburífero para renegociar los contratos de concesión con vencimiento en puerta, la ley para poner en valor el agua que se utiliza para que la generación hídroeléctrica, el Fondo de Garantías de Río Negro y un régimen de promoción económica para los parques industriales que tiene la provincia. Junto a todo ello, un conjunto de decisiones para lograr que Río Negro se transforme en la puerta de salida de la energía que se produce en Vaca Muerta.

-Cómo lograron avanzar en terrenos que históricamente han sido muy difíciles en otras provincias, incluso en Río Negro, en apenas un año?

-Se debe a la gran estabilidad política que tiene la provincia, madre de la seguridad jurídica y garantía de que las reglas de juego no se van a cambiar aunque mañana nosotros perdamos el gobierno. Digo esto porque todas estas grandes decisiones se concretaron con consenso y el compromiso ampliamente mayoritario -y en algunos casos unánime- que logramos reunir en el parlamento, donde están las fuerzas políticas que eventualmente podrían reemplazarnos en el gobierno. Esto es estratégico para las inversiones de largo plazo. En Río Negro queremos alumbrar una revolución de la continuidad, lo que Argentina necesita desde siempre.

-¿Por qué es importante atraer grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo?

Porque significa más empleo y actividad económica para nuestra provincia. Este régimen ofrece incentivos fiscales de Nación que nosotros acompañamos con legislación paralela que nos permite competir con otras regiones y garantizar que los beneficios de estas inversiones se traduzcan en progreso para todos los rionegrinos. Sus consecuencias inmediatas fueron los anuncios de las inversiones en GNL y un interés muy importante de grandes jugadores del sector energético que posan su mirada en la provincia.

-También se sancionaron leyes orientadas a incentivar el desarrollo económico para pequeñas y medianas empresas, como el Fondo de Garantías y el Régimen Especial para el Parque Industrial de Viedma. ¿Cómo impactan estas medidas en el crecimiento provincial?

Junto a la mirada sobre las grandes inversiones que hacen las grandes empresas, aprobamos leyes que son fundamentales para acompañar a la pequeña y mediana empresa, fortalecerlas y promover la creación de empleo. Por ejemplo, el Fondo de Garantías permite que muchas empresas accedan al financiamiento necesario para crecer, mientras que el régimen especial para el Parque Industrial de Viedma posiciona a nuestra provincia y especialmente al Valle Inferior como un polo industrial competitivo con la vecina provincia de Buenos Aires. Para nosotros, la Pyme es el corazón de la economía.

-La prórroga de concesiones hidrocarburíferas incluye compromisos de inversión millonaria. ¿Qué beneficios concretos traerá esta medida para la provincia?

Estas prórrogas garantizan continuidad en una actividad estratégica para Río Negro, pero también exige a las empresas realizar importantes inversiones que se traducirán en crecimiento de la producción en pozos que hoy están en caída, empleo, infraestructura y un impulso directo a la economía local. Sólo la concesión de la empresa Vista, la primera renegociación que hemos aprobado, generará 22 millones de dólares que se coparticipan con los municipios y que se usarán también para la compra de equipos y maquinarias.

-También se legisló sobre el aprovechamiento de recursos hídricos. ¿Cómo se inserta esta normativa en la estrategia de diversificación energética de Río Negro?

Río Negro no tenía una ley que le pusiera valor al agua que las empresas utilizan en las represas sobre el río Limay. Nos han venido pagando monedas. Apostar por la energía hídrica es clave para diversificar nuestra matriz energética y avanzar hacia un modelo más sostenible. Esta legislación permite aprovechar de manera responsable nuestros recursos hídricos, generando energía limpia y renovable para beneficio de todos. Río Negro y Neuqueń son las principales productoras de energía hidroelectrica del país pero todos los gobiernos anteriores y el actual nos han hecho pagar la electricidad mucho más cara que en Buenos Aires.

-Este año se creó la Agencia de Desarrollo Económico y se avanzó en la modernización de trámites administrativos. ¿Cómo estos cambios beneficiarán a los ciudadanos y a los inversores?

La Agencia de Desarrollo Económico coordinará políticas que fomenten el empleo y las inversiones, mientras que la digitalización de trámites agilizará procesos, reduciendo costos y tiempos tanto para los ciudadanos como para las empresas.

-¿Qué significa para Río Negro haber eliminado entes públicos obsoletos o como ocurrió últimamente con la Empresa Minera Rionegrina?

La disolución de estos entes representa un paso hacia una gestión más eficiente. Al enfocar recursos en áreas verdaderamente prioritarias, podemos optimizar el uso del presupuesto y mejorar los resultados. Y debemos continuar eliminando estructuras descentralizadas que no han servido para nada.

-¿Cómo se refleja el impacto del trabajo legislativo en la vida diaria de los rionegrinos?

Buscamos una provincia desarrollada, con más recursos, con más dinero para responder a las demandas que la población exige. La Legislatura está comprometida con el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía porque, si no logramos que crezca, cada vez será más difícil tener escuelas, comisarías y hospitales como todos pretendemos, con empleados bien pagos y bien equipados.

-En términos de empleo y desarrollo local, qué resultados esperan alcanzar con las leyes aprobadas?

Esperamos generar las condiciones para que se promuevan nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores estratégicos como la industria, el turismo y la energía, mientras fortalecemos las economías locales y buscamos reducir las desigualdades. A la par, estamos recuperando la actividad minera, señera en Río Negro mientras estuvo en explotación el yacimiento metalífero de Sierra Grande, para darle, sobre todo a la región sur y a los jóvenes, un horizonte de futuro.

-Este año, la Legislatura también aprobó leyes como Ficha Limpia y reformas al Código Procesal Constitucional. ¿Cómo contribuyen estas normativas a la transparencia y a fortalecer la confianza en las instituciones?

Necesitamos que la gente recupere niveles de confianza sobre sus gobernantes que hoy no existen. Estas leyes refuerzan los valores democráticos al garantizar que quienes accedan a cargos públicos cumplan con altos estándares éticos y al establecer reglas claras para los procesos constitucionales. Son pasos fundamentales para construir instituciones más confiables. En Río Negro, a partir de ahora quien comete un acto de corrupción o un delito no vuelve a pisar nunca más una oficina pública.

-Mencionó que muchas leyes fueron aprobadas por unanimidad. ¿Cómo valora el rol del consenso en este período legislativo?

El consenso es un reflejo del compromiso que tenemos todos los sectores políticos con el desarrollo de nuestra provincia. Cuando trabajamos unidos, los beneficiados son los rionegrinos. Si una ley no surge como consecuencia de acuerdos y consensos, no garantiza nada. Lo que garantiza la seguridad jurídica y reglas de juego que se mantengan en el tiempo son los consensos que se logran construir al momento de concebir una ley. Si mañana viene otra fuerza política, las cuestiones de fondo que Río Negro ha decidido se van a mantener porque las leyes aprobadas han tenido mucho consenso.

-¿Cómo impacta la grieta nacional?

Río Negro no ha caído en la polarización. No hay grieta en los términos que existe en el país y es lo que nos dará un camino hacia el futuro. La polarización no conduce a ningún buen puerto. La grieta puede servir para ganar elecciones, pero jamás para la construcción de un mañana mejor.

-¿Cómo imagina a la provincia en los próximos años?

Por las decisiones que hemos tomado este año, Río Negro se prepara para ser una de las provincias más importantes del país. Va a ser líder en energía y producción, con comunidades más integradas y un crecimiento que beneficie a todos los sectores. Vamos a tener el puerto exportador de energía más importante del país y el quinto más importante del mundo. Río Negro mira el futuro desde cosas concretas: el puerto de la energía, los recursos mineros de la Región Sur, la producción primaria en nuestros valles irrigados y el turismo con la importante herramienta que acabamos de crear, la Agencia de Turismo, para un trabajo más coordinado y compartido entre el sector público y el privado. Junto a todo ello, la participación clave de Río Negro a través de su empresa INVAP en la dinámica del desarrollo tecnológico que en el siglo XXI es la llave maestra de todo lo que uno se imagine.

-Para cerrar, qué mensaje le gustaría darles a los rionegrinos sobre el trabajo de la Legislatura este año y lo que se viene?

Como vicegobernador y junto al gobernador Alberto Weretilneck hemos contribuido mucho para que como rionegrinos no caigamos en esa lógica perversa de amigo-enemigo. Las miradas distintas deben coexistir, debemos respetarnos, escuchar mucho y tener mucha humildad. Todo eso juega a favor del futuro de la provincia, porque en Río Negro, el paroxismo populista de izquierda o derecha, no tiene silla para sentarse.