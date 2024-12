Con Ficha Limpia «estamos interpretando a la sociedad»

(ADN). – “Con este proyecto estamos interpretando lo que la sociedad nos está reclamando: dirigentes políticos que sean ejemplo de moralidad e idoneidad”, manifestó el legislador Facundo López, quien consideró a la iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, como un paso fundamental para reconstruir la confianza de los ciudadanos en la política y que prohibe el acceso a cargos públicos electivos y partidarios a personas con condenas por delitos dolosos, ratificadas por el Tribunal de Impugnación.

“No podemos seguir permitiendo que quienes han sido condenados por delitos graves sean candidatos a cargos públicos electivos o partidarios”, señaló el titular del bloque oficialista

Indicó además, que este proyecto amplía otros presentados por el PRO y la UCR, incorporando un criterio más riguroso sobre la exclusión de condenados por delitos dolosos, que explicó que «no solo sintetiza esas propuestas, sino que les da un plus fundamental: una condena ratificada por el Tribunal de Impugnación será suficiente para impedir que alguien sea candidato a un cargo electivo o administrativo, tanto en el ámbito público como partidario”.

López reconoció que la Justicia no debería ser quien determine las listas de candidatos, pero que la falta de autorregulación en los partidos políticos generó esta propuesta y expresó que “los partidos somos los primeros responsables de proponer candidatos con integridad. Si no logramos cumplir con esa obligación, perdemos la confianza de la gente. Este proyecto nos obliga a hacer las cosas mejor y a estar a la altura”, al tiempo que estimó que el proyecto del Ejecutivo podría ser aprobado por unanimidad. Aclaró también que la medida no solo apunta a los dirigentes políticos, sino también a otros sectores, como los sindicalistas, que deben cumplir con los mismos estándares de ética y transparencia.