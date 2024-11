Techo Digno: fuerte defensa de Pichetto a intendentes

(ADN).- Miguel Pichetto salió a plantear una fuerte defensa a los intendentes y ex intendentes de Río Negro que están imputados en la causa Techo Digno. «No hay perjuicio económico» aseguró. Dijo que es «un disparate» el procesamiento de Gustavo Gennuso. Marcó algunos puntos que la Justicia debería tener en cuenta, como leyes sancionadas por el Congreso. Adelantó que será testigo en Bariloche propuesto por la ex intendenta María Eugenia Martini. Vinculó el proceso a «cierta cuestión política». Marcó el contrapunto con el caso de Viedma. «Solo se procesó a los peronistas», se quejó. Y aseguró que la provincia es uno de los pocos casos del país donde las viviendas fueron -en su mayoría- terminadas y entregadas.

El diputado nacional contextualizó: «Hoy en Argentina no hay viviendas. Para los sectores humildes, para el sector trabajador, se acabó el tema de las viviendas. Este plan (Techo Digno) fue el último gran esfuerzo que se hizo, primero de los municipios y luego la Provincia para que Bariloche y otras ciudades tengan viviendas, que realmente es una carencia muy importante».

En un extenso reportaje concedido a Radio Con Vos de Bariloche, Pichetto dijo: «Me parece un disparate la imputación y el procesamiento del ex intendente Gustavo Gennuso, que no hizo más que tratar de preservar el dinero que se encontraba depositado a las órdenes del municipio». Y aseguró que «hay funcionarios judiciales que se olvidan que la Argentina es un país donde la inflación ha sido permanente en los últimos 12 años, y en donde es muy difícil poder llevar adelante un plan de viviendas».

«El plan Techo Digno que se hizo de manera directa con los intendentes de la provincia, fue el último plan de viviendas que hay en Río Negro. El plan se realizó en distintos pueblos donde se contrataron, por medio de licitaciones transparentes, a empresarios locales. En el caso de Maru Martini, hubo un inconveniente: se proyectaron dos barrios, en uno se avanzó todo lo que pudo. Lo que pasó es que desde el momento que se adjudicó la obra y se firmó el contrato hubo un descalce en términos de la inflación que había, y lógicamente la obra tenía un proceso de ejecución que no es igual a construir una casa en un terreno con servicios. Acá hay que construir integralmente todo un barrio, hay crear toda la infraestructura, llevar la electricidad, el gas… es un proceso mucho más complejo que tomar el valor de una unidad de vivienda que se construye en un barrio que tiene todos los servicios. La tarea de Martini fue muy buena, lo que ocurre es que en ese momento, la Dirección de Bosques de la provincia no habilitó el inicio de la construcción del segundo barrio, eso demoró y determinó que ella presentara las transferencias que le hacía la Nación, en el Concejo Deliberante, y fue el Concejo el que habilitó el depósito a la orden del municipio a la espera que se pudiera comenzar la obra en otra tierra que había que asignar», explicó el ex senador, uno de los gestores del plan en la provincia.

Y prosiguió: «los barrios fueron entregados prácticamente en toda la provincia. Hubo dos etapas. Una que hicieron los municipios, de un avance muy importante en términos de construcción, porque para desarrollar estos emprendimientos hay que hacer movimientos de suelo y un conjunto de acciones previas a la construcción, pero en el medio hubo un cambio de gobierno. Asumió Mauricio Macri y cambió los destinatarios del plan. Le retira el plan a los municipios y se lo otorga a la Provincia para su terminación. Y la Provincia prácticamente ha terminado y ha concluido todos los barrios», aseguró.

«El caso Techo Digno, Río Negro es uno los pocos lugares del país en donde las viviendas se terminaron y se entregaron, y son viviendas de cierta calidad, que han permitido que muchas familias que no tenían casas pudieran acceder. Y los intendentes lo que hicieron fue imputar los recursos que la Nación les enviaba al proceso de la obra con contratistas locales. Tal es así, al orden de la transparencia del proceso, que cuando se decide que las obras las continúe la Provincia (es una decisión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en 2016), el gobierno nacional mantiene a todos los contratistas que venían realizando las obras, lo que indudablemente no visualiza ningún acto de corrupción, y son los mismos contratistas que empezaron las obras con los intendentes los que la terminan».

En consecuencia, Pichetto indicó: «Me parece que indudablemente este proceso largo, que ya tuvo un pase por la Justicia Federal, que luego lo mandó a la provincia de Río Negro, no tiene en cuenta algunas leyes que se votaron en el Congreso, fundamentalmente que sanearon el retardo y la demora en muchos puntos del país, incluso en la provincia de Buenos Aires donde un montón de intendentes tenían iniciadas obras con el Techo Digno y estaban inconclusas, por lo tanto el gobierno de Alberto Fernández hizo una ley para sanear la situación, no imputó a nadie y lo que hizo fue retomar la obra en el estado en el que estaba».

«El Estado nacional nunca reclamó ningún dinero a los municipios por faltantes e hizo una resolución general en la que condonó deudas si las hubiera. En fin, hay que dejar que el proceso judicial y la tarea de los fiscales y los jueces actúen, nadie quiere aquí impedir nada, pero me parece que hay temas que no son comprendidos seriamente en términos de lo que significa o lo que significó en la Argentina construir viviendas, con una inflación muy alta donde los valores de la actualización de las viviendas nunca llegaban a cubrir la totalidad de lo que se requería para terminarlas», puntualizó.

Pero Pichetto no solo recordó el proceso y aportó datos (que esta agencia marcó el domingo pasado), sino que también le dio un tinte político: «Este tipo de sistema funcionaba de una manera muy particular. En Viedma, que había un intendente de la UCR y de Cambiemos, el fallecido José Luis Foulkes, Nación le permitió continuar la obra, le enviaron el dinero necesario para la conclusión, para la terminación de veredas del barrio y eso fue un complemento que le permitió a la capital provincial terminar las viviendas sin ningún tipo de problemas». «Esas obras se realizaron con el empresario Castelli que también hizo obras en Bariloche», recordó. Paradójicamente, está imputado en la ciudad andina. No en Viedma donde no hubo proceso.

«Para Foulkes no hubo ninguna denuncia, pero a los que estaban en el peronismo se los denunció a todos», subrayó. «Bueno, estas son las reglas de juego. Creo que la causa tuvo en su origen una cierta cuestión política porque el tratamiento del intendente de Viedma fue distinto al de Bariloche. Cervantes, Choele Choel… donde directamente cortaron el contrato que llevaban adelante los municipios y se lo dieron a la provincia».

El diputado remarcó que «la Provincia ha cumplido, ha hecho un esfuerzo muy importante el gobernador Weretilneck. Las obras se han terminado casi en su totalidad, la gente ha recibido su vivienda y bueno, está avanzando esta causa, se extiende incluso a intendentes que han tomado una medida preventiva, como el caso de Gennuso que puso el dinero en el banco a plazo fijo, a dónde lo iba a poner? Tenía que cuidar el valor del dinero. Si lo dejaba en cuenta corriente se deterioraba». «Todo avalado por el Concejo. Martini resguardó el dinero, y como no fue reelecta y no pudo volcar el dinero a las viviendas, el tema lo retomó Gennuso, así de simple».

Por último, indicó: «No conozco en detalle la causa, fui propuesto como testigo por la ex intendenta Martini y voy a declarar. Creo que en esta causa no hay perjuicio económico. La Nación ha descartado este tema, ha planteado una resolución clara de condonación, hizo un plan que se llamó Reconstruir hecho sobre la base del Techo Digno, en fin, hay un conjunto de elementos y documentos que todavía me parece que no se han analizado con detenimiento en las distintas investigaciones que se llevan a cabo en la provincia», concluyó.