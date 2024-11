Se reanuda la paritaria con signos de austeridad

(ADN).- El Gobierno y los gremios estatales reanudan hoy las paritarias donde podría haber un ofrecimiento de aumento, pero sin reconocimiento a los meses de octubre y noviembre que no tuvieron recomposición. La administración provincial llega con clima de austeridad y podría llegar con tres posiciones. Se sabrá hoy. En la previa, el Ministerio de Economía emitió un informe sobre la caída de la recaudación, y el ministro de Gobierno, Fabián Gatti, ponderó que las subas que vino otorgando el Ejecutivo permitieron que los salarios le ganen al costo de vida.

Del otro lado, los gremios reclamarán esos dos meses que quedaron «congelados». Incluso la UnTER llevará a la Secretaría de Trabajo una «tablita» en la que demuestra cómo -en los últimos 12 meses- hubo una pérdida significativa. Aseguran que la inflación interanual (de octubre a octubre) dio 193%, y los sueldos aumentaron un 168%.

La UPCN mantendrá su petición para que el Gobierno complete el pago total de los conceptos de zona y antigüedad. ATE adelantó que no quiere perder poder adquisitivo y reclamó que no haya trabajadores por debajo de la línea de la pobreza.

Los gremios están en ciclos diferentes y no hay reclamos unificados, un alivio para el Gobierno que negociará con un conglomerado debilitado. Los paritarios gubernamentales podrán llegar con una oferta tipo bono (un pago fijo no remunerativo), con un aumento -máximo- del 2,5% como el último índice de IPC (siempre que use el de INDEC, ya que el rionegrino dio 1,5%), o con retoques al básico para reacomodar las escalas salariales.

También se especula con un anuncio de fecha de pago de aguinaldos. Podría además poner sobre la mesa el cronograma de noviembre, para los primeros días de diciembre y compacto, mostrando predisposición y compromiso con los estatales.

La UnTER llega con la fecha puesta del próximo Congreso: será el jueves 28. La conducción gremial saldrá de la paritaria y consultará a las bases. Avisó que es «responsabilidad» del gobierno la finalización del ciclo lectivo. Pero debe computar el cansancio de fin de año y el costo que una nueva medida de fuerza pueda tener en la sociedad. Así y todo es el sindicato más combativo. UPCN hace tiempo que perdió músculo. Y ATE, no tiene el mismo ímpetu de reclamo al presidente Javier Milei que al gobernador Alberto Weretilneck.

El contraste, es que los trabajadores de los Poderes Legislativo y Judicial cerraron paritarias por encima de la inflación.