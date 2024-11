Río Negro activó un sistema de precios testigo

(ADN).- La Subsecretaría de Compras y Suministros implementó un sistema de precios testigo para darle transparencia a las compras públicas, dando así cumplimiento al nuevo Reglamento de Contrataciones. El procedimiento se actualiza mensualmente, garantizando la vigencia de esta herramienta para toda la administración pública.

Lorena Bacci, del Ministerio de Hacienda, explicó la importancia de utilizar este medio de control de precios: “Nos ayuda a construir confianza. Hay como una “nube negra” de que el Estado compra mal, y el Estado no compra mal. El Estado no es un comprador particular, es un gran comprador y a su vez tiene que brindar bienes en lugares que a veces son de difícil acceso. Esta información es pública, la puede descargar cualquier persona”.

Los precios testigos son un mecanismo de control que la Provincia incorporó para dar transparencia y también agilizar a los procesos de adquisiciones. Para elaborar esta información, el Ministerio de Hacienda releva todas las compras que hace el Estado en un mes, cataloga cada producto e identifica la compra más eficiente.

Bacci también explicó la utilidad de los precios testigo: “Las administraciones pueden utilizar esa información para reducir los tiempos en los procesos de adquisición de bienes, en dos instancias centrales, cuando cotizás para saber cuanto sale lo que vas a comprar, y después para evaluar si las ofertas que me dieron son razonables”.

Se relevan las compras realizadas en 6 rubros donde las compras son masivas y transversales a toda la administración pública: librería, limpieza, alimentos, materiales de construcción, insumos de tecnología y neumáticos.

Los precios testigo actualizados al mes de agosto ya están disponibles en la página de la Subsecretaría de Compras y Suministros, y en la primera semana de noviembre se actualizarán nuevamente.