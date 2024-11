Reforma educativa: «La ley actual es muy buena»

(ADN).- “Quieren modificar una ley que nos costó mucho tiempo hacer», se quejó la legisladora de la CC-ARI, Daniela Agostino, sobre la iniciativa del Gobierno provincial de realizar una reforma al sistema educativo. «La ley es muy buena, solo hay que implementarla bien”, exhortó.

Agostino preside la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura de Río Negro. En diálogo con la prensa, expresó su preocupación sobre la encuesta de educación presentada por el Gobierno, dirigida a estudiantes, docentes y familias, como sondeo para modificar la Ley Orgánica de Educación.

“Quieren modificar una ley que nos costó mucho tiempo hacer, pero que además, dentro del articulado, la ley se regula a sí misma en ese sentido”, subrayó Agostino. “Tiene una serie de artículos que se refieren a la revisión de la ley, a la elaboración de informes, que deberían ser entregados a la Defensoría del Pueblo y a la Legislatura. También está prevista la creación de un observatorio para la igualdad y la calidad educativa, pero no se hizo nada de eso”, agregó.

Asimismo, mencionó que ha preguntado a representantes del oficialismo por qué van en contra de su propia ley, ya que esta fue promovida durante el primer gobierno de Weretilneck. “En la construcción de esta ley opinaron todos, para crear una normativa que fuera buena para nuestra provincia”, resaltó.

Con respecto a la Ley actual, destacó que la ley en sí no está mal, sino que, según su opinión, lo que ha fallado es la implementación en los últimos años. “Como la ley se regula a sí misma, la mejor forma de ver qué es lo que está funcionando mal es darle curso a esos artículos que nunca se tocaron”, declaró.

En cuanto a la encuesta, la parlamentaria manifestó que no está en contra del sondeo en sí, pero que debe ser considerado sólo como una herramienta más para esta modificación. “Se supone que esto es un diagnóstico, y a partir de ahí, comenzar a trabajar”, explicó.

Sin embargo, Agostino planteó su preocupación por la falta de claridad en el diseño del sondeo. “No se entiende cuál es la muestra ni si hay hipótesis previas claras. Además, la encuesta no es anónima, lo que genera un problema serio, porque se está pidiendo a los docentes que, con su nombre y apellido, hagan comentarios respecto de su institución, limitando la posibilidad de que esta persona se exprese libremente”, remarcó. Y agregó que, si la muestra no está bien planteada, es imposible realizar un análisis cercano a la realidad.

Finalmente, Agostino consideró insuficiente la estrategia de comunicación para informar sobre la existencia de este sondeo y señaló como engorrosa la dinámica para participar, lo que aumenta las posibilidades de que la muestra no sea representativa.