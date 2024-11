Presupuesto: «no hay plata como piden los gobernadores»

(ADN). – El gobierno nacional sostuvo que intentará negociar el proyecto de Presupuesto 2025 y no descartó llevarlo a sesiones extraordinarias, pero advirtió que «no hay plata y no tenemos los 3.700 millones de dólares que piden los gobernadores».

Uno de los más influyentes funcionarios de la gestión libertaria le dijo a un grupo de periodistas en Casa Rosada que en el oficialismo seguirán «buscando consenso con las provincias para destrabar».

En caso de que no se apruebe el proyecto se deberá renovar otra vez el Presupuesto 2023, una posibilidad que es vista con buenos ojos por la gestión libertaria, ya que de esa forma quedará habilitada a redistribuir partidas presupuestarias con mayor discrecionalidad.

«La provincias están pidiendo en total 3.700 millones de dólares. Ellos piden pero no hay plata, no vamos a poner nada. Ellos no proponen nada de dónde sacar esa plata, de dónde sale esa suma que piden para el Presupuesto. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado», planteó el funcionario.

No obstante, aclaró que el Presupuesto «no está caído todavía» y señaló que «si lo hubiéramos dado por muerto, ya lo habríamos dicho».

El Gobierno suspendió ayer el debate en comisión del Presupuesto 2025, pero dejó abierta la posibilidad de convocar a extraordinarias para aprobar esa ley en caso de que hubiera acuerdo con los bloques dialoguistas.

«Habrá sesiones extraordinarias si hay consenso», agregó al ser consultado sobre si podría tratarse en esa instancia. El funcionario aludió así a los cinco puntos que pidieron los gobernadores para la discusión del Presupuesto y que consisten en las deudas por cajas previsionales; coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Estos cinco pedidos equivalen a 3.700 millones de dólares, según la Casa Rosada, publicó NA.