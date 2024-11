Padres no fueron convocados al «sondeo» educativo

(ADN).- La organización de Padres Autoconvocados no fue convocada a participar del sondeo para comenzar a debatir una reforma del sistema educativo en Río Negro. Así lo aseguró Belén Bosh, una referente del espacio, que además indicó que el mecanismo de encuesta no incluye a todos los sectores de la comunidad educativa.

La entidad se suma a las voces críticas. Ayer se expresó la titular de la Comisión de Educación del Parlamento, la legisladora de la CC-ARI Daniela Agostino.

«Como organización no nos han convocado. Nosotros apenas se empezó a conversar de la posibilidad de abrir un debate por la educación, nos pusimos a disposición del Ministerio a través de notas y mails que nunca fueron contestados», sostuvo Bosch en CNN Radio Roca, y apuntó: el proceso de la encuesta tiene algunos puntos críticos, lo que genera dudas sobre si se trata de una herramienta de participación o una formalidad gubernamental.

«Parece ser poco participativa, no se está convocando a las agrupaciones que ya están funcionando formalmente y siguiendo el caso de educación provincial desde hace 5 años, no se está haciendo llegada a las familias de gestión privada, no se está divulgando adecuadamente a las familias de escuelas de gestión pública. A los docentes no se les está permitiendo acceder porque no se puede ingresar a quienes están como inscriptos en el sistema. Entonces, no sé qué es lo que están sondeando y a quién», dijo.

El sondeo está destinado en esta primera etapa a padres de alumnos del sistema público. Bosch remarcó que en localidades como Bariloche, las familias de escuelas privadas representan aproximadamente el 30% de la matrícula.

«La realidad es que las leyes de educación después rigen para todas las escuelas de la provincia, tanto públicas como privadas. No nos están permitiendo dar nuestra voz a quienes tenemos familia en gestión privada», cuestionó. Además, explicó que al ser necesario validar la participación con un número de celular, deja afuera de la consulta a familias de sectores más vulnerables, que no cuentan con dispositivos electrónicos o acceso a Internet.

La referente de Padres Organizados, señaló también la preocupación respecto del anonimato de la encuesta. «Hay una mamá que me decía que tuvo que poner todos sus datos para responder. Nos preguntamos si es válido o no, tener que dar todos los datos para poder hacer un juicio respecto de la educación. ¿Eso a mí me perjudica o no me perjudica?».

A pesar de las críticas, Padres Organizados mostró su apoyo a la reforma educativa en Río Negro, aunque advierten que no debe ser impulsada sin un análisis profundo de las consecuencias para la salud del uso de la tecnología. «No compartimos son los dichos iniciales del gobernador cuando señala que hay dejar de enseñar con tiza y pizarrón»

«Entendemos que hay una reforma que es fundamental y que no podemos negar que la tecnología existe y estamos en un mundo digital. Pero tenemos referentes a nivel nacional y además muchísimos otros referentes a nivel internacional en la investigación en lectura y escritura, en el uso de la tecnología, que han indagado en los daños y perjuicios que genera la tecnología desde la neurociencia, que ha estudiado muchísimo en el uso desmedido de celulares en la infancia y en los primeros años de la adolescencia», sostuvo Bosch.

En ese sentido, señaló que «pretender hacer innovaciones, porque hay algo que es nuevo y entonces sí hay que incluirlo sin mediar un análisis serio de cuáles son los perjuicios y los beneficios que trae cada innovación y hacer un análisis profundo de la situación nos parece, como mínimo, sumamente peligroso».

Padres Organizados de Río Negro planteó que la reforma educativa debe abordar cuestiones centrales que hoy afectan a la calidad educativa en la provincia.

«Lo que nosotros necesitamos es que se enseñe. Hoy los alumnos de 6° grado no logran entender un texto, no logran leer de corrido. Los estudiantes de 15 años no pueden resolver problemas muy básicos de matemática, entonces claramente no se está enseñando. También está el tema de la formación docente inicial y continua, el problema del ausentismo estudiantil y docente, el control de los paros».

Sobre el último punto, Bosch remarcó el apoyo de la Organización a la iniciativa de declarar la educación como servicio esencial, un proyecto que busca que las escuelas permanezcan abiertas en contextos de paros o conflictos gremiales. «La escuela debe ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Creemos que es fundamental asegurar que nuestros hijos estén en la escuela, recibiendo una educación de calidad», aseguró.