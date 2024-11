No cesa la polémica: Venini pelea por su banca

(ADN).- Jazmín Venini recurrió a la Junta Electoral Provincial, considerando que su derecho no fue respetado. Fue después que el Concejo Deliberante de Bariloche restituyera a Tomás Hercigojna en su banca, tras la renuncia y el arrepentimiento. Así, suma tención política en el PUL. La polémica no cesa y la concejal de JSRN, Natalia Almonacid, denunció que hubo actos “espurios” entre diferentes bloques políticos.

“Acudo a ustedes, que sé que están a favor de la transparencia y la justicia, y van a actuar en consecuencia para que no se cometan atropellos en instituciones de nuestra ciudad, que no sea cuestionado el prestigio del Concejo Deliberante Municipal ni su poder ni credibilidad de representar a la ciudadanía como corresponde”, sostuvo Venini en una misiva dirigida a la Junta. “El sector público tiene que dejar en evidencia que representa a la gente, que busca que sus acciones sean de excelencia, y que por sobre todas las cosas, siempre va a priorizar que ante los hechos se actúe de manera justa y no se permita mentirle a la sociedad”, sostuvo.

“Ante el incumplimiento de la resolución mencionada y la falta de seguimiento del proceso administrativo e institucional correspondiente, solicito la intervención urgente de la Junta Electoral Provincial para que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche actúe conforme a lo establecido y respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Es fundamental que se garantice el derecho de la ciudadanía a ser representada, evitando que las falencias en el cumplimiento de las decisiones institucionales sigan poniendo en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de la estructura institucional”, consideró.

Almonacid

“La sociedad de Bariloche ha presenciado hechos de una gravedad institucional inusitada. Diferentes concejales se invistieron como vocales electorales y decidieron sobre algo que no es su competencia. ¿Por qué? Conveniencia política o amiguismo”, disparó en sus redes sociales.

Evaluó que “el Honorable Concejo Municipal dejó de ser honorable cuando el presidente del Concejo, Gerardo Del Río, mancomunadamente con diferentes bloques políticos, instaron una votación para tapar con un voto todas las irregularidades del proceso que conduce el Partido Unión y Libertad”.

En ese sentido enumeró los hechos: un concejal renunció, el Concejo consideró (Art 38 inc 17 – COM) y prestó acuerdo en el ámbito donde se arregla el orden del día de la sesión (comisión legislativa – Art 26 RI). El presidente consolidó este acto mediante nota (151-PCMSCB-24) a la Junta Electoral, para que ésta dicte la Resolución 83- JEM-2024 designando su reemplazo.

“En un claro incumplimiento del presidente del Concejo, el tema no se incluyó en el orden del día, sino también negó los actos administrativos que él mismo instó, con el objetivo de dilatar la asunción de la nueva concejal y así facilitar la vuelta del renunciante. En este contexto, mi decisión fue no avalar ninguna votación con mi presencia, porque eso sería involucrarme en los actos espurios que orquestaron y perfeccionaron diferentes concejales”, aclaró Natalia Almonacid.

Opinó además, que “la democracia se defiende y se cuida con las acciones. La ausencia de arreglos institucionales es ponerla en crisis. Algo que jamás avalaría con mi presencia y menos llevaría al bochorno público al Concejo Deliberante”.

Cerró diciendo que “Bariloche merece instituciones transparentes que trabajen para mejorar nuestra ciudad” y que con lo sucedido en la sesión “quedó demostrado que no es el PUL quien se la pueda ofrecer”.