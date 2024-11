«La UNRN se formó en los años más oscuros de Argentina»

(ADN).- La diputada nacional libertaria, Lorena Villaverde, cuestionó a la Universidad Nacional de Río Negro y a su titular, Anselmo Torres: «El órgano más sensible del rector es el bolsillo» aseguró, y desmintió que haya rechazado a una invitación en el marco de las auditorías del Gobierno Nacional. Y remató: «La universidad se estableció en los años más oscuros y corruptos de Argentina».

La dirigente de La Libertad Avanza pidió «mayor claridad en el manejo de los recursos».

Al ser consultada en Radio Seis sobre el rechazo a la invitación de la Universidad -diálogo al que concurrió el peronista Martín Soria-, dijo: «Eso no es cierto. Yo no estaba en el país cuando contactaron a mi equipo y estaba capacitándome en todo lo que tiene que ver con la instalación de la planta de GNL», explicó Villaverde, quien afirmó que durante ese período se encontraba en la India. «Nunca dije que no, sino que no podía asistir a la reunión ni de manera presencial ni virtual», enfatizó.

Villaverde aprovechó para lanzar duras críticas sobre el manejo de fondos de la institución educativa. «No creo que la discusión sea el presupuesto, el tema es en dónde gastan los recursos que pagamos todos los rionegrinos para sostener esa caja», afirmó la diputada, cuestionando el uso de los recursos asignados a la universidad. «Antes de hablar sobre temas presupuestarios, es fundamental conocer en detalle en qué y cómo se gasta el dinero público», indicó.

La diputada también apuntó: «La universidad se formó en los años más oscuros y corruptos de nuestra querida Argentina». En este sentido, Villaverde sostuvo que «primero auditemos, veamos en qué y cómo se gasta y después hablemos del presupuesto».

También se refirió a Torres y subrayó: «el órgano más sensible del rector de la universidad es el bolsillo».