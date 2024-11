La deuda con OPS reaviva la guerra Cortés-Gennuso

(ADN).- La empresa OPS volvió a la carga y reclamó al municipio de Bariloche una deuda de 15 millones de dólares por la contratación de maquinaria vial, durante la gestión del ex intendente Gustavo Gennuso. Pero la administración de Walter Cortés avisó que no puede hacer frente a ese monto ya que dejaría en ruinas las arcas locales, y mandó a realizar una autoría en todas las áreas del Estado para verificar cuántos contratos con la empresa hubo.

Y aseguró que tras esa acción, irá a la justicia a denunciar a los ex funcionarios que consideren responsables del endeudamiento. «No vamos a asumir ese costo, ya el Contralor dijo que no es una deuda legítima así que con esa resolución vamos a hacer la denuncia pertinente”, aseguró en las últimas horas. Esa presentación incluiría a Gennuso, a la actual legisladora (ex jefa de gabinete) Marcela González Abdala y otros funcionarios.

Precisamente Abdala es quien combate -en sus redes- de forma permanente al actual intendente, acusándolo de «vender humo» y marcarle las promesas de campaña incumplidas. También de poner en tela de juicio algunas acciones de gobierno que podrían incurrir en delito.

La guerra Cortés-Gennuso viene de largo y se intensificó en la campaña electoral del año pasado. Varios dirigentes de Juntos Somos Río Negro quisieron intervenir para evitar que escale, pero no está en el ánimo del actual Intendente frenar. Pero esa vorágine bélica amenaza con tener contragolpes. Y las denuncias contra Cortés se acumulan. Siempre ronda la idea del juicio político.

Bariloche se transformó en un dolor de cabeza para Viedma. Desde la Casa de Gobierno miran este proceso con preocupación y cuando escala mucho, el gobernador viaja a la ciudad para intentar pacificar. Para Alberto Weretilneck es un distrito clave, más aún pensando en las elecciones del próximo año. Juntos viene en caída en esa localidad, elección tras elección.

La atomización del partido local sin un liderazgo claro, también complejizan la situación política. Y falta claridad sobre si Cortés es o será parte del oficialismo, o definitivamente un opositor a Juntos, también. Confunde que el diputado Agustín Domingo co-gobierne la ciudad. Para el gennusismo (incluida Abdala) es una afrenta. También para algunos concejales, con evidentes disputas con el ex Ministro de Economía.

El caso más claro es el de Juan Pablo Ferrari, que además ahora suma disgustos del propio Cortés por los ataques a Radio Con Vos.