La desregulación de remedios no corre en Río Negro

(ADN).- «Afortunadamente, Río Negro tiene una ley previa en la que establece que el único establecimiento habilitado para la dispensa de medicamentos, ya sea de venta libre o bajo receta, es la farmacia». Así lo aseguró Valeria Guidi, farmacéutica y representante del Colegio de Farmacéuticos rionegrino. De esta forma, aclaró que la provincia no está alcanzada por la norma que desreguló a nivel nacional el expendio de remedios.

La decisión nacional, dispuesta en el decreto 1024/2024, permite la venta medicamentos como ibuprofeno, paracetamol o antiácidos en comercio. Sin embargo en la provincia, no tiene validez,

«Al estar esta Ley, el Decreto no sería aplicable en Río Negro, salvo que el Ministerio de Salud de la provincia disponga lo contrario», indicó Guidi en diálogo con CNN Radio Roca.

La referente del Colegio hizo hincapié en la importancia de contar con un profesional farmacéutico en el proceso de dispensación de medicamentos, incluso para los de venta libre, para dar mayor seguridad al paciente. «Formar un empleado de farmacia, el farmacéutico, tenemos nuestros años de estudio, nuestro título universitario. Cualquier auxiliar de farmacia no lleva menos de un año para que pueda estar trabajando ahí, lo cual no ocurre en otros comercios», explicó.

«La idea momentáneamente es no adherir al decreto nacional y continuar con las normas que tenemos, con el medicamento dentro de la farmacia, siempre de la mano de un farmacéutico o un auxiliar de farmacia», explicó.

En ese sentido, la profesional remarcó que «asegura el origen de ese producto, que vino de una droguería, que si tiene ibuprofeno, va a ser ibuprofeno lo que el producto tenga, en la dosis adecuada, que no esté vencido, que estuvo en una estantería en la temperatura adecuada».

Guidi resaltó que los medicamentos, aunque sean de venta libre, no son inocuos. «El concepto de ‘venta libre’ no implica que un medicamento sea completamente seguro, si un paciente es alérgico a los antiinflamatorios y se toma un ibuprofeno y no lo sabe, tiene una reacción alérgica, o si se toma una dosis mayor de ibuprofeno puede tener reacciones que son complicadas»

«Venta libre no es sinónimo de inocuo, no estás vendiendo una botella de agua, estás vendiendo un producto que tiene una acción», remarcó.