«La decisión del Concejo no es la que corresponde”

(ADN).- Jazmín Venini salió a cuestionar la resolución tomada por la mayoría de los concejales de Bariloche, que sostuvieron a Tomás Hercigojna en la banca, defendiendo su postura como la legítima reemplazante. “Con todo respeto a la institución, la decisión que ha tomado el Concejo Municipal no es la que corresponde”, aseguró.

Así, la novela política por la renuncia del concejal Tomás Hercigonja (que luego se arrepintió) suma otro capítulo. La joven subrayó que de acuerdo a las reglas electorales y a la resolución de la Junta Electoral, ella debería haber asumido el cargo de manera inmediata tras la renuncia del empresario del transporte.

Sin embargo, lamentó que la respuesta de los concejales fuera en contra de su asunción.

Todo el sainete político, que desató una interna en el partido del intendente Walter Cortés, transcurrió sin que el jefe comunal emitiera opinión. Se limitó a decir que el tema debía resolverse en el ámbito del Concejo.

Venini recordó que fue notificada oficialmente de su condición de suplente en la proclamación de autoridades y que, tras la presentación formal de la renuncia por parte de Hercigonja el 13 de noviembre, todo el proceso fue elevado a la Junta Electoral para su resolución. Sin embargo, según relató ante la presna, la respuesta por parte de las autoridades competentes no llegó hasta el 15 de noviembre, lo que le generó incertidumbre y, según sus palabras, una sensación de “falta de respeto a la institución”.

“Yo asumí la responsabilidad cívica y jurídica de que yo era la primera concejal suplente del PUL. Cuando se presentó la renuncia de un concejal, la Junta Electoral debió actuar conforme a la ley, pero se demoró en dar una resolución”, explicó Venini. En este sentido, se mostró disconforme con las declaraciones de algunos concejales, como Julieta Wallace, quienes alegaron que no existían garantías suficientes para que su reemplazo fuera inmediato.

Si bien no es ajena a la situación personal de Hercigonja, quien ha dado a conocer los problemas de salud que lo aquejan, Venini recalcó que su lucha no es por una cuestión de “ego” o “ambición personal”, sino por el respeto a las normas y al funcionamiento institucional del Concejo Municipal. «Lamento profundamente la situación que atraviesa Tomás y comprendo sus dificultades. Creo que nadie debería pasar por eso. De hecho, me dolió mucho leer sus declaraciones sobre las convulsiones y el estrés que está viviendo», comentó, y agregó que de haber sabido más sobre las dificultades que enfrentaba, hubiese buscado acompañarlo mejor en ese proceso.

Sin embargo, la situación institucional no se debe anteponer a los valores de transparencia y legalidad, destacó Venini. La concejal suplente insistió en que lo que está en juego no es solo su asunción, sino el respeto a los procesos democráticos y a la legitimidad de las instituciones: «Yo no estoy dispuesta a que se falte el respeto al Concejo Deliberante. Es una cuestión de compromiso cívico. Mi ciudad y mi institución merecen que se respete lo que la ley establece», aseguró.

En sus declaraciones, Venini también destacó la importancia de la división de poderes y el respeto mutuo entre los diferentes niveles de gobierno. “Valoro el respeto que el Intendente ha mostrado hacia la autonomía del Concejo Municipal, entiendo que él tiene un plan de gobierno y desafíos importantes que enfrentar, pero el trabajo del Legislativo es también indispensable para que las políticas sean realmente efectivas”, afirmó, reconociendo que las tensiones entre los distintos poderes no deben influir en el respeto a las normas y a los procedimientos establecidos.

Además, Venini aseguró que, más allá de las diferencias políticas o personales que puedan existir con algunos miembros del Concejo, su postura siempre estará basada en el respeto institucional y el compromiso con los ciudadanos. «No voy a llevar temas personales al ámbito legislativo. No voy a tomar decisiones basadas en intereses personales, porque sé que no es lo que corresponde», sostuvo, dejando en claro que su compromiso es con la ciudad y su gente.

A pesar de la clara discrepancia con la decisión del Concejo, Venini descartó de plano la posibilidad de judicializar el conflicto, como se había especulado en algunos sectores. “No tengo intención de judicializar la situación. No se trata de un tema personal, ni de un capricho mío por ocupar el cargo. Mi lucha es por el respeto a las normas y a la institución. Y si bien la situación me entristece, mi objetivo no es generar más conflictos, sino que se respete lo que corresponde”, indicó.