Impulsan tarifa eléctrica diferencial para Río Negro

(ADN).- “Se tiene que terminar este sistema desigual, dependiente y abusivo. Río Negro no está en venta. Tampoco nuestra energía. ¡basta de tarifazos y privatizaciones!”. Así lo expresó el senador Martín Doñate (PJ) en sus redes sociales donde, además de las críticas al gobierno provincial, anunció un proyecto de ley para crear una tarifa diferencial. También manifestó su rechazo a la situación actual y futura de las represas hidroeléctricas.

La iniciativa busca confeccionar una Tarifa Eléctrica Diferencial para la Región Comahue (TED Comahue) que tiene como objetivo «defender a las familias, comerciantes y productores rionegrinos», señaló. Doñate recordó que “mientras las provincias patagónicas producen el 20% de la energía del país, en Río Negro pagamos hasta 400% más que el AMBA por nuestras tarifas. Además, somos una de las tres provincias que paga la energía más cara del país, lo cual es un despropósito”.

Aseguró que “este desbalance tiene raíces locales: el gobierno provincial y el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) permiten tarifas de distribución abusivas. En connivencia con EdERSA, autorizan aumentos que nos condenan a tener las tarifas más altas del país. EdERSA es una empresa altamente rentable, con un servicio deficiente, donde los cortes por mantenimiento y precariedad son semanales. La provincia tiene responsabilidad directa en no limitar estos tarifazos, que están destruyendo la economía rionegrina”.

Doñate a su vez recordó que “estas injusticias son posibles porque algunos senadores y diputados han votado la Ley de Bases y habilitado decretos de necesidad y urgencia que sostienen estas medidas” y pidió poner fin a legislar en contra del pueblo rionegrino y a favor de Milei y las empresas monopólicas. “Los legisladores nacionales y provinciales de Río Negro tienen que estar para defender los intereses de la provincia, no los de un gobierno que subasta nuestros recursos ni de las empresas que lucran con servicios esenciales que son derechos humanos”.

Situación de las hidroeléctricas

El Senador rionegrino advirtió que hay algo más grave: “el Gobierno de Milei quiere privatizar las represas hidroeléctricas. No podemos permitir que se regalen nuestros recursos. Las provincias deben ser protagonistas de la transformación y soberanía energética nacional” y criticó la postura de los gobernadores de Río Negro y Neuquén (Weretilneck y Figueroa) que “tienen que ponerse firmes y exigir lo que nos corresponde: la tarifa diferencial, el valor de la regalía en coherencia con el costo de la energía y la administración de las represas. Este patrimonio es de nuestra región, no de un puñado de especuladores”.

Doñate aseguró que en la provincia de Río Negro “las familias están eligiendo entre pagar boletas impagables, comer o comprar medicamentos. Pero no son solo ellas: los comerciantes, los almacenes de barrio, los pequeños y grandes productores, los frigorífios, la industria del turismo y nuestras universidades también siendo ahogados por tarifas que destruyen la economía rionegrina. Somos productores de energía, pero nos tratan como si fuéramos consumidores de lujo. Esto es una injusticia que no podemos tolerar”.

Y agregó “mientras tanto, las empresas energéticas siguen cotizando en bolsa, multiplicando sus fortunas y llevándose el dinero al exterior. Todo, mientras las familias patagónicas pagan las consecuencias de un sistema desigual y abusivo”.

El senador rionegrino explicó que el proyecto exige tarifas justas para Río Negro, Neuquén y La Pampa. “Una Tarifa Diferencial Comahue que reconozca nuestra condición de productores de energía y los costos de vivir en una región tan aislada y sacrificada” y agregó “este Gobierno de Milei no solo nos ajusta con tarifazos dolarizados, también subasta nuestro patrimonio energético. No lo vamos a permitir. Somos tierra de energía, no tierra de entrega”.

“Con la tarifa más alta del país condena a toda nuestra provincia: desde la industria, el comercio y la producción, hasta los sectores más vulnerables como los trabajadores, las familias trabajadoras, los jubilados y los desocupados. Estos tarifazos no discriminan y están llevando al límite a Río Negro. No lo vamos a permitir”.

Para finalizar Doñate realizó un llamado a los diferentes sectores de la sociedad “presentaremos nuestro proyecto de ley para defender a nuestra gente, nuestra producción y nuestros recursos. Llamamos a todos a acompañarnos en esta lucha por el federalismo y la soberanía energética. No vamos a ser cómplices de este saqueo. Río Negro resiste, Somos tierra de energía, no de tarifazos ni privatizaciones. Es hora de que nos respeten y de que defendamos lo que es nuestro”.