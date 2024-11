«Esperaron que me fuera para hacerme una causa»

(ADN).- Gustavo Gennuso rompió el silencio. Habló sobre su presente político y de las causas más calientes que quedaron tras su gestión: Techo Digno y el alquiler de máquinas a OPS. Ratificó su pertenencia a JSRN, pero aseguró que no está «activo» y no pretende roles legislativos ni volver a ocupar el sillón del Centro Cívico. Se quejó por su imputación y advirtió que es un «mal mensaje» para quienes quieran aportar a las gestiones, si todos están a tiro de juicio.

El ex intendente de Bariloche dijo que ya no tiene vínculo con la política. «Quienes tenemos responsabilidades, tenemos que generar equipos y abrir caminos para que otros vengan» exhortó. «No es bueno eternizarse en la política» dijo, e indicó: «no trabajo partidariamente ni en una construcción política. Pertenezco a Juntos pero no estoy pensando en volver a la actividad en Bariloche, tampoco me gustan los lugares legislativos, prefiero -por ahora- la formación colectiva».

En una entrevista en Radio Con Vos remarcó: «es muy preocupante lo del Presidente (Javier Milei) en cuanto a la relación con la prensa». Lo dijo en la emisora que viene recibiendo un hostigamiento de parte del actual intendente Walter Cortés y el caso fue expuesto en FOPEA, como de «abuso de autoridad».

Techo Digno

Gennuso está imputado en la causa Techo Digno. «Es tan traída de los pelos esta discusión, que esperaron que yo me vaya del gobierno para hacerme una causa». Fuerte y contundente, el ex intendente señaló intencionalidad política, por primera vez. Esa impronta resuena en todos los ex intendentes involucrados en la misma causa, una investigación que se abrió en Comodoro Py y que luego fue transferida a las provincias.

«Es un plan del gobierno nacional para hacer viviendas y se firmaron dos convenios para hacer casi 1,000 casas en dos barrios distintos que firmó Maru Martini», explicó. «Cuando asumí yo, uno estaría al 20% y el otro no había empezado», recordó. «Cuando llega el último depósito de Nación, nos dimos cuanta que el dinero no alcanzaba y dimos aviso al gobierno».

En ese entonces ya gobernaba Mauricio Macri. «Allí nos informan que el plan se iba a discontinuar». Es decir, que en el período político que se decide dar de baja el plan, es el mismo cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadío, dio inicio al expediente involucrando a todos los intendentes del país que recibieron el plan y los funcionarios nacionales que lo otorgaron, por eso se la llamó «mega causa».

«Lo más fácil era devolver la plata y chau» razonó Gennuso ante la consulta de los periodistas. «Pero habían más de 900 familias que compraron sus terrenos. Entonces lo que hicimos todos los intendentes fue resguardar el dinero y lo pusimos a plazo fijo en el Banco en el que operábamos (Bariloche en el Credicoop)». Como el macrismo discontinuó el plan, la provincia acordó tomar las obras a través del IPPV, tras una decisión de Alberto Weretilncek. «Y hoy vemos que las viviendas están finalizadas», celebró.

En esa línea indicó que «si los intendentes no hubiésemos hecho esto, ni en Bariloche ni en ninguna otra ciudad habría viviendas. Nos acusan de peculado, pero la Fiscalía dice que el dinero nunca salió de la órbita municipal. Ese dinero nunca se utilizó, generó intereses, y cuando se sacó del banco fue a la construcción de las casas que están a la vista» subrayó Gennuso. «El otro día se inauguraron las últimas y yo pensé: fue la decisión correcta».

Por eso, aseveró: «es muy injusto que nos acusen». Y dio un dato clave. «En todo el país se desecharon estas causas, solo quedaron activas en Río Negro».

El ex intendente subrayó además que «ni Macri ni Alberto Fernández hicieron viviendas. Las últimas fueron las (de Cristina) que firmó Maru, y terminó Río Negro».

Gennuso planteó un tema que recorre muchas veces a los funcionarios, especialmente en estos tiempos: «No es bueno el mensaje que estamos dejando». Así, ninguna persona querrá asumir funciones en la gestión pública o hacer nada, por miedo al enjuiciamiento.

OPS

«Habíamos comparado maquinaria, alrededor de 17 camiones, pero nunca alcanza para Bariloche, así que decidimos alquilar equipamiento con la idea que los tendríamos hasta 2019/2020, cuando proyectábamos más compras. Luego vino la pandemia y no pudimos avanzar en las licitaciones y decidimos continuar con el alquiler», explicó Gennuso al ser consultado sobre la deuda que demanda la empresa OPS.

Y continuó: «En ese momento, además, la empresa fue a la quiebra entonces nuestros pagos iban a la sindicatura y fueron depositados en cuentas judiciales. El arreglo que hicimos se depreció con la inflación y fuimos pagando un valor muy por debajo del alquiler de esas maquinarias en el mercado, pero siempre pagamos y el síndico y la jueza aceptaban», contó. Al final, la gererancia de OPS recuperó la empresa, salió de la quiebra, y reclamó la diferencia de dinero.

«La maquinaria se usó, es así, de hecho sirvió y mucho para la ciudad. Cuando vinieron a platear el tema, no prosperó la negociación en el Concejo y ahora la empresa vuelve a la carga y veremos cómo lo soluciona la administración nueva. Todo el proceso fue validado por la Justicia y creo que hay que volver al ritmo del acuerdo inicial, y no al doble (en dólares) como pide la empresa ahora. En aquel momento habían acordado todas las partes, creo que hay que ir a una solución similar», propuso.

Al finalizar la nota, de alrededor de 40 minutos, subrayó: «Nunca explotó el municipio, aún en la pandemia». Y recordó: «Tenemos (en Bariloche) una historia de gestiones malogradas en la ciudad» en referencia a los gobiernos que no terminaron en tiempo y forma. Y reiteró: «hay que dejar caminar a las nuevas gestiones, las cosas buenas se ven a la distancia, no quiero hablar yo de mi gestión».

«Dejamos un municipio ordenado» aseguró. «Lo que hay que entender es que hay que pensar en la continuidad y las políticas de Estado. Si cada intendente deja ordenadas las cuentas y hace bien su trabajo, el que viene también, y así siguen las gestiones y los municipios crecen», cerró.