EL proyecto de Tortoriello es 2027. En 2025 define Milei

(ADN).– “No fue la filosofía de Aníbal armar CREO para competir en el 2025, sino que su proyecto político es para el 2027 y competir por la gobernación de Río Negro”, afirmó una fuente cercana al diputado Tortoriello, que puso blanco sobre negro sobre cuál es la aspiración del ex intendente de Cipolletti.

El espacio se define como un aliado estratégico de La Libertad Avanza y por lo tanto sostienen sus dirigentes que el 2025 lo define Javier Milei, pero para las próximas provinciales Aníbal «pone toda la carne al asador».

La lectura de este análisis es que el actual diputado nacional tiene un caudal de votos que si el gobierno nacional lo cuantifica para las elecciones nacionales puede jugar un rol importante, pero no porque Tortoriello lo busque, sino que cae por su propio peso.

Qué significa, a entender de la fuente que dialogó con esta agencia, la definición? “Para ganar en Río Negro el año que viene se necesitan 40 puntos y La Libertad Avanza tiene 30, o sea que no alcanzan, incluso pueden ser 25 y por lo tanto el ex intendente cipoleño puede aportar el plus ganador, que ningún otro sector puede sumar”.

Las relaciones de Aníbal Tortoriello en el gobierno nacional se canalizan por «Lule» Menen, mientras que Paula Amodeo (CREO Tucumán) tiene sus contactos con Santiago Caputo, L’enfant terrible, del armado político de Milei.

En este sentido aclaran desde el espacio que “se busca potenciar esta ventaja, pero nosotros no vamos a forzar nada y Aníbal acompaña, porque no está en su espíritu ni en su filosofía, el 2025. En esta etapa somos socios estratégicos, no somos La Libertad Avanza”, explican.

¿Sobre qué parámetros transita hoy el espacio? Terminar su inscripción como partido de distrito en la provincia. Se estima que en una semana se estarían presentando las adhesiones al partido en la Justicia Electoral, con alrededor de 2.500 a 2.600 firmas, producto de unos 35 días de trabajo, con la mayoría de adhesiones en Cipolletti y Bariloche.

Por otra parte, se estima que para fin de año La Libertad Avanza, que representa Lorena Villaverde, también podría terminar con los trámites de reconocimiento partidario en la Justicia Electoral.