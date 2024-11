Educación: para Berros la encuesta es «amañada»

(ADN).- El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, salió al cruce la declaraciones de la ministra de Educación, Patricia Campos, quien impulsó el sondeo entre estudiantes, docentes y familias para comenzar a debatir una reforma educativa en Río Negro. «Es imposible hacer un análisis de la educación que tenemos, cuando su cartera en lo que va del año ejecutó el 17% del presupuesto» indicó, en referencia a la sub ejecución de fondos. «Eso sin contar que una reforma educativa se da de cara a las familias, estudiantes, sindicato, etc. y no por una encuesta amañada».

Ayer, la bancada que conduce el dirigente roquense, expuso las respuestas del gobierno provincial a los pedidos de informes referidos a compras llevadas adelante en estos meses por la gestión de Alberto Weretilneck. El último caso es el que se refiere a la licitación pública Nº 57/2024 para la compra de calefactores, calderas, termotanques y cocinas.

En la respuesta ofrecida por el Ministerio de Educación, se informó que de los casi 750 millones de pesos asignados presupuestariamente para el equipamiento escolar apenas se ejecutaron menos de 130 mil, lo que representa el 17 por ciento del total presupuestado.

Por ello, Berros consideró: «El gobierno de Juntos Somos Río Negro ajusta en los años pares para desembolsar recursos cuando hay elecciones. La maniobra, que se observa en diversas partidas presupuestarias, va en desmedro de la calidad de la prestación de los servicios y el cumplimiento de las responsabilidades irrenunciables del Estado y afecta directamente la salud, la educación, la seguridad y las obras públicas que deben garantizarse para los vecinos y vecinas de Río Negro».