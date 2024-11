Protesta contra privatización de las hidroeléctricas

(ADN). – El Foro en Defensa de los Ríos y las Represas convocó para esta tarde a una movilización en el alto valle de Río Negro y Neuquén, para protestar contra el gobierno de Javier Milei que quiere privatizar las represas hidroeléctricas ubicadas en el río Limay y en defensa del agua, un recurso que por ley es de las provincias.

En Neuquén capital la caravana se concentrará a las 16, en la rotonda del Aeropuerto y partirá de allí recorriendo toda la ciudad por calles Belgrano y Alderete hasta los puentes que unen ambas provincias y del lado rionegrino, la marcha partirá desde General Roca pasando por Allen, Fernández Oro, Cipolleti, para luego confluir en los puentes, en un acto programado para las 19.

En una conferencia de prensa realizada ayer, en el hall central de la Universidad Nacional del Comahue, se explicaron los alcances de la caravana y estuvieron presentes Mariano Mansilla de Unión de los Neuquinos (UNE), los diputados de Río Negro Javier Acevedo (ARI) y Luciano Delgado Sempé (bloque Vamos con Todos); el decano de la Facultad de Agronomía, Esteban Jockers; el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Moreyra; Rubén Gomez del Movimiento para la Recuperación de nuestros Hidrocarburos y Recursos Energéticos; Mercedes Lamarca y Gladys Aballay de Libres del Sur y Mario Cambio del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).

“El problema principal que nos trae hoy es el recurso del agua pero también nos preocupa la energía, la seguridad, la economía de nuestra sociedad”, aseguró el vicedecano de Ingeniería. Moreyra agregó que “la Universidad tiene la obligación de poner sus profesionales al servicio de la comunidad para analizar estas cuestiones, para agregar criterio, para poder hacer análisis de lo que sucede y agregar sus capacidades técnicas para poder ayudar a manejar el recurso”.

A su vez, el legislador Luciano Delgado Sempé dijo que a Río Negro le preocupa muchísimo el tema de la privatización de las represas porque se trata “del riego de todo nuestro valle y sobre todo de la seguridad, un tema del que no se habla”. Las hidroeléctricas “tienen que quedar en manos de los neuquinos y de los rionegrinos y también del Estado Nacional pero no en manos privadas porque nos van a manejar el agua y esto provoca que no tengamos agua para nuestro riego, para nuestra producción”, indicó el legislador.

Mientras que para Javier Acevedo la situación en la que se encuentran hoy las represas es una “corresponsabilidad de todos los gobiernos nacionales que incumplieron tácitamente el artículo 124 de la Constitución Nacional que dice que los dueños del recurso agua son las provincias. En el manejo de las represas tiene que tener prioridad el agua para consumo, segundo la producción y tercero la generación de electricidad. No puede ser que estas empresas hagan la generación de electricidad primero y dejen a la producción y al agua de consumo humano relegado a qué vaya a saber qué pasa en el futuro”.