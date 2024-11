Aguiar: «Muchos gobernadores dan vergüenza ajena»

(ADN).- El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó a los gobernadores que «no se animan a pelear» con el presidente Javier Milei. El dirigente sindical, uno de los máximos críticos de la gestión del gobierno nacional, se quejó de la parsimonia de los mandatarios: «les canta truco con cuatro y se van al mazo».

Aguiar viene realizando reuniones con diferentes líderes gremiales con quienes están diseñando medidas de fuerza frente a las políticas de ajuste de la Casa Rosada.

Hoy, en un reportaje en Radio 10, salió al cruce de las críticas que recibe por su accionar combativo: «Nos acusan de no dialogar pero es el gobierno el que no dialoga» dijo. Y advirtió: «nosotros no vamos a hacer como hacen muchos gobernadores que no se animan a pelear con el Presidente».

«Les dicen y les hacen inmoralidades. Milei les canta truco con nada, les canta truco con un cuatro y se van al mazo. Dan vergüenza ajena» sentenció. Y exhortó: «Si no van a defender a quienes habitan sus territorios, dedíquense a otra cosa».

Las declaraciones de Aguiar se produjeron tras el blindaje a los DNU del Presidente en el Congreso, y el rol que cumplieron los gobernadores.