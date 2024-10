Viedma: ATE denunció a funcionarios de la SeNAF

(ADN).- La Asociación Trabajadores del Estado denunció a cinco funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acción recayó en la Fiscalía N°5 de la ciudad de Viedma. Es por el incendio en un CAINA.

El sindicato viene advirtiendo e informando a las autoridades respecto a las nulas condiciones en el que se encuentran los hogares de niños, especialmente el C.A.I.N.A Niños de la ciudad capital donde hay, a la fecha, más de una decena de niños que requieren de cuidados y un abordaje que respete su singularidad y sus derechos.

“A pesar de las reiteradas denuncias, desde la secretaria no hicieron nada para garantizar la seguridad mínima de los niños alojados y de los trabajadores”, explicó Leticia Lapalma, secretaria general adjunta de ATE Río negro y referente del sector.

La dirigente señaló que, tal como se venía anticipando, en el día de la fecha, los niños alojados y los trabajadores se expusieron a riesgos luego de que se incendiara uno de los espacios de la institución y, por no tener las medidas mínimas de seguridad que se requieren en una institución del Estado, no se pudo evitar que el fuego se propagara.

“No ocurrió una tragedia de milagro: el único matafuego estaba vacío, los operadores y acompañantes terapéuticos alcanzaron a sacar a los niños”, detalló. Junto con la denuncia, el sindicato presentó el informe donde se advertía que esto podía pasar y se solicitaba ser escuchados en reunión urgente con autoridades para que se brinde una respuesta inmediata ante las situaciones de gravedad que la institución se encuentra atravesada, demanda que la secretaria Demarco rechazó de plano como imposible.

“Venimos respetando todas las instancias de dialogo, proponiendo muy responsablemente, intentando construir en conjunto con la Secretaria. Pero no hay un ida y vuelta, hacen lo que quieren y no escuchan. El límite es la denuncia”, completó Lapalma.

Es que, tras la tragedia, la única respuesta fue culpabilizar a los trabajadores. “Tenemos pruebas y no vamos a ser cómplices de que no cumplan con la ley, no cuidan la niñez y terminan por culpar a los trabajadores y trabajadoras por sus fallas como funcionarios. No vamos a permitir que se vulneren los derechos tanto hacia las infancias como así tampoco hacia los trabajadores. Sostener lo insostenible nos volvería cómplices necesarios del ajuste desmedido y corrupto”, finalizó Lapalma.