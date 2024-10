VcT y LLA piden informes sobre becas universitarias

(ADN).- En el marco de la marcha universitaria, legisladores de la oposición elevaron un pedido de informes al gobierno de Alberto Weretilneck, para conocer si se está cumpliendo con el pago de las becas para los estudiantes universitarios en el marco de los programas de Becas Universitarias y Terciarias, regulados por el decreto D-656/1996 y la Ley D 2950.

El pedido, encabezado por el legislador José Luis Berros, y acompañado por sus colegas Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao (Vamos con Todos); junto a sus pares Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y César Domínguez (La Libertad Avanza), busca esclarecer varios aspectos fundamentales del programa que beneficia a estudiantes de la provincia.

“La educación es un derecho fundamental, y es nuestro deber garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios para continuar su formación”, expresó Berros durante la presentación del pedido.

Y agregó: “Queremos saber si el gobierno de Weretilneck que se rasga las vestiduras, dice defender la educación, pretende declarar su esencialidad pero al mismo tiempo reprime a los maestros y avasalla derechos laborales, cumple con su obligación de transferir los recursos destinados a la estudiantes de educación superior”. “Ya sabemos que hay escuelas que no están en condiciones, que no se garantiza el transporte para los alumnos y que el Estado se corre de sus obligaciones en línea con las ideas de Milei; esperemos que al menos esté cumpliendo con el pago de las becas, aunque varios de sus beneficiarios ya nos dijeron que no recibieron nada”, anticipó el presidente de la bancada.

Uno de los puntos destacados en la solicitud es la necesidad de conocer el presupuesto vigente para el ejercicio 2024 del «Fondo Provincial para Estudio, Capacitación e Investigación». El bloque también requiere información sobre cómo se está ejecutando este fondo durante el año actual, lo cual es esencial para evaluar la efectividad y el alcance del programa.

Además, el Consejo Provincial de Becas, encargado de implementar la política de Acción Social establecida por la Ley D 2950, deberá detallar los criterios y el cronograma de trabajo definidos para la distribución de las becas. Esta información es vital para asegurar que el proceso sea transparente y equitativo para todos los aspirantes.

También se solicita información específica sobre la cantidad de aspirantes al sistema de becas provinciales en 2024, discriminando por localidad, así como la nómina de beneficiarios y el monto de los beneficios otorgados. Se busca un informe sobre los beneficiarios del año 2023, con detalles sobre la inversión total realizada.