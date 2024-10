UPCN reclamó que se pague un aumento para octubre

(ADN). – Ante la definición del gobierno de congelar el salario y la falta de una propuesta para recomponer los sueldos estatales en el último trimestre del año, la Unión del Personal Civil de la Nación, seccional Río Negro, pidió que se pague un aumento para octubre y una recomposición salarial completa y estable, al tiempo que criticó a los funcionarios que con sus discursos quieren justificar «lo que no ofrecen».

«Si, nos llama la atención que funcionarios con buenos sueldos salgan a justificar y defender la falta de oferta salarial para octubre cuando bien saben que nos deben dinero», detalló el gremio en un comunicado.

Luego sostuvo que la situación la situación económica de los trabajadores está en decadencia sostenida, al tiempo que reclamó que es obligación de los funcionarios reconocer esta situación y gestionar una respuesta.

Destacó que los empleados perdieron poder adquisitivo, no sólo por las políticas nacionales, sino también por los aumentos en sumas fijas y bonos, otorgados por el gobierno provincial, que no aplican «a la regla de buenos acuerdos ya que estos no impactaron sobre la antigüedad y la zona, es así que hoy un trabajador de la categoría 1 inicial, pierde de diferencia en la zona $264.000 por mes».

UPCN puso como ejemplo de esta situación el achatamiento de la pirámide salarial entre un agente que recién ingresa y otro que ya se jubila con las categorías finales, con más de 37 años de servicio, donde existen solo 300.000 pesos de diferencia, y señaló que «Los trabajadores públicos no podemos seguir siendo la variable de ajuste con nuestros salarios y es en este sentido que le solicitamos al gobierno ofrezca un aumento salarial para el mes de octubre».