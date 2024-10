Universidades: Capozzi dará su apoyo al veto de Milei

(ADN).- Mientras crecen los pedidos a los diputados y senadores de Río Negro para no atentar contra el presupuesto universitario, Sergio Capozzi adelantó que respaldará el veto del presidente Javier Milei, defendiendo el objetivo del Gobierno llegar a un déficit cero.

El diputado nacional del PRO, seguirá la estrategia del partido que acordó la mesa de conducción nacional, que reunió a Mauricio Macri y los referentes del Congreso.

“Si no apoyamos la ley, cómo no vamos a apoyar el veto”, dijo Capozzi a Radio Seis y aclaró que que no le gusta el veto, como tampoco los DNU, pero que “es un remedio constitucional”. “El problema acá es de dónde salen las partidas. Para alcanzar el reclamo de los rectores hay que quitarle fondos a otro sector”, expresó.

Capozzi aseguró que “el PRO no se opone a la universidad gratuita ni a la educación pública y gratuita, la discusión debe ir más allá”, y consideró que el problema de base está en las distorsiones del formato universitario, citando como ejemplo el CBC de la UBA, vigente hace 40 años, donde hay 5.000 estudiantes cursando uno o dos años, de los que “apenas egresan un puñado”, subrayó.

E indicó que el porcentaje de egresos de universidades en Argentina es del 26%, mientras que en Chile es de 75% y en Brasil del 50%.