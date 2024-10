Una «compañera» rionegrina de 104 años apoyó a CFK

(ADN).- «Es mi deseo, con toda el alma, de que vuelvas a hacer florecer al peronismo». La frase forma parte de un video que Aurora, una mujer de Río Negro, realizó antes de firmar el aval para respaldar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del PJ. La «compañera» tiene 104 años y su video fue viral ayer en las redes sociales, que incluso publicó CFK agradeciendo su apoyo.

«Querida Cristina. Vos no sabés lo sagrada que sos para nuestros corazones, lo que es queremos que la patria sea una patria de paz, de trabajo, de unión», comenzó la mujer, en un video grabado por su hija y difundido en la cuenta de X del PJ de Río Negro. «Ella es nuestra única esperanza», continúa.

«La veo y se me vienen lagrimas a los ojos», prosigue la mujer.

Mensaje a Cristina

Su hija, ante la emoción de su madre, agrega: «La emoción de verla. Mandale el mensajito a Cristina. A ella le va a venir muy bien porque vos sos una peronista de 103 años, mamá, casi 104».

«Si yo la tuviera a presente le diría: «Cristina, es mi deseo, con toda el alma, de que vuelvas a hacer florecer al peronismo y el justicialismo. Que vos seas para nosotros el deseo de paz, de trabajo, que haya unión y comprensión», expresó Aurora y le dijo: «Te llevamos siempre adelante en el corazón para lograr todos nuestros sueños».

Luego, pidió que no falte «el trabajo, que no falte el pan, que no falte la paz, que no falte la unión y que no falte la comprensión». Y resaltó los valores de la exvicepresidenta, aquellos «que se merecen muchos seres que quieren hacer de la Argentina, una Argentina grande».

«Te lo agradecemos todas las mujeres que queremos a nuestro hogar, nuestra familia, que queremos que en la mesa no falte el pan, el trabajo para los hombres, que no falte el estudio para la juventud, que no falte el colegio para los niños», dijo y, en un mensaje crítico hacia la coyuntura actual, resaltó: «Que no falte el pan y el trabajo como esta faltando ahora».

«Vos sos nuestro sueño, que si sos presidenta todo eso se va a cumplir», le dijo a quien fuera dos veces presidenta de la Nación entre 2007 y 2015 y ex vicepresidenta del 2019 al 2023. «Quiera Dios y la suerte y la patria que se logre», cerró.

Cristina le agradeció a Aurora

El mensaje le llegó a Cristina, quien a través de su cuenta de «X» le agradeció a Aurora. «Quiero compartir con ustedes el video que publicó el Partido Justicialista de Río Negro. Aurora, la afiliada al partido de más edad en esa provincia con casi 104 años», dijo.

«Escuchá atentamente lo que quiere para la Argentina: Que no falte el pan ni el trabajo. Que no falte la paz ni la unión. Que no falte el estudio para los jóvenes ni el colegio para los niños. Pan, trabajo, paz, unión y educación… Casi, casi un programa de gobierno», afirmó la ex mandataria y cerró: «Gracias Aurora!»