Sin aumentos en octubre, Scalesi insiste con la zona

(ADN).- La liquidación de sueldos está en marcha y octubre no tendrá aumento para los estatales. El Gobierno convocó a paritarias para determinar la política salarial del último trimestre, pero no solo no ofreció incrementos, sino que les anunció a los gremios que congelaría los haberes. Ante esta postura, UPCN pidió que se actualicen -al menos- los porcentajes de zona y antigüedad en noviembre, para que los bolsillos no sigan perdiendo poder adquisitivo.

Hoy será la paritaria con la UnTER, y los docentes esperan un ofrecimiento. ATE, UPCN y ASSPUR seguirán las negociaciones con atención para ver si el Gobierno cambia de postura y avanza una negociación con aumentos.

ATE ya avisó que está en alerta y el plenario de los secretorios generales resolverá si hay medidas de fuerza.

Por lo pronto, Juan Carlos Scalesi insistió en la reparación de los ítems que en el Poder Ejecutivo no se pagan al 100% como en los otros Poderes. «Sólo reciben entre el 11% y el 14%», dijo ayer en Frecuencia VyP. El jefe de UPCN criticó el uso de bonos en lugar de aumentos en el salario básico y reclamó la recomposición.

“Estamos trabajando con el Gobierno para ver si podemos recuperar algo por lo menos de uno de esos dos ítems”, declaró.