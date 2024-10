Shell y el GNL en Río Negro: «estamos mirando todo»

(ADN).- «Nosotros estamos mirando todo. Somos un actor importante en la cuenca (Vaca Muerta) ¿Se necesita más capacidad de transporte? Sí, puede ser Vaca Muerta Sur, puede ser otro proyecto; nosotros estamos mirando todo». La declaración del CEO de Shell Argentina, Germán Burmeister, ratificó que la empresa es una de las interesadas en la construcción de la planta de GNL en Punta Colorada, como lo anunció el jefe de YPF, Horacio Marín.

Burmeister estuvo en la AOG Patagonia 2024 que se desarrolla en Neuquén, y confirmó que la compañía continuará estudiando los proyectos que se ubicarán en Río Negro (el oleoducto Sur y la planta de GNL) para tomar una decisión final.

El CEO, en diálogo con La Mañana de Neuquén, explicó que el Vaca Muerta Sur y el GNL son parte de su estrategia para seguir siendo un actor relevante en la región y para aprovechar la oportunidad de contribuir a la expansión de la capacidad de transporte del shale.

Asimismo, el directivo sostuvo que la empresa mantiene una posición de observación activa, evaluando cada opción estratégica en detalle. Sin embargo, aunque no confirmó la participación de Shell en estos proyectos, dejó en claro que estos se encuentran en estudio.

«Nosotros estamos mirando todo», afirmó Burmeister. «Somos un actor importante en la cuenca ¿Se necesita más capacidad de transporte? Sí, puede ser Vaca Muerta Sur, puede ser otro proyecto; nosotros estamos mirando todo», expresó el CEO.

Para Burmeister, la participación en estos proyectos es una medida que responde a la necesidad de Shell de adaptarse a la creciente demanda de capacidad de transporte en Vaca Muerta.

Según el CEO, superar las limitaciones actuales en el transporte de hidrocarburos es fundamental para que tanto Shell como otros operadores en la región puedan optimizar sus operaciones y asegurar una mayor competitividad en el mercado internacional.

«Me gustaría poder anunciar un proyecto, pero si no estamos anunciando nada, es porque aún no tenemos nada definitivo. Eso no significa que no estemos trabajando ni investigando para ver de qué oportunidad podemos participar o no», comentó el CEO. «Lo importante es que somos una empresa disciplinada, y estamos en el proceso de decidir cuál es el camino correcto», agregó.