Ruralistas contra el caravaneo electrónico de animales

(ADN). – “Compartimos y acompañamos la decisión, creo que es el futuro. La única mirada diferente que tenemos con las autoridades y mantenemos, es que para nosotros tendría que ser voluntaria y no obligatoria”, señaló ayer en la 35 Exposición Rural de General Conesa, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas Carlos Castagnani, al mencionar la controversia que originó una medida que promueve el viceministro de Luis Caputo, Juan Pazo, para implementar la obligación de colocar caravanas electrónicas a los vacunos, al tiempo que explicó que «hay zonas alejadas de país o sin chances de acceder a mercados de ultramar, donde no sería necesario este dispositivo».

Hoy sectores ruralistas volvieron a cargar contra esta medida por el negocio de los chips electrónicos para monitorear vacas y hasta desde el macrismo salieron a cuestionar la iniciativa y señalan a una empresa vinculada a Luis Caputo y su viciemnistro Pazo detrás del anuncio de los chips para el seguimiento de vacas que impuso el gobierno.

Entre la dirigencia ruralista recuerdan que, en agosto, Pazo, se sacó de encima al vicepresidente del Senasa, Sergio Roberts, porque se negaba activar la trazabilidad individual electrónica del ganado. Ahora sin ese obstáculo avanzó con un crédito con el Banco interamericano de Desarrollo (BID) para aplicar los chips.

El chip se aplicará a todos los terneros al momento de la vacunación contra la fiebre aftosa desde el 2025, proceso que se extendería al menos hasta 2028. El dinero para pagar el chip estará a cargo del Estado, que consiguió un préstamo del BID: Cada chip, según dicen los empresarios que lo venden en el mercado local, cuesta 1,20 dólar, pero el gobierno les dijo a los productores que el costo será de 70 centavos de dólar.

En el campo apuntan a un negocio del secretario coordinador, ya que una de las empresas que es mencionada para distribuir los chips es Invernea. Ese fondo fue creado por el propio Pazo y en él conviven Nicolás Caputo, hijo de Toto, y Estanislao Iraeta, pariente del secretario de Bioeconomía, Sergio Iraeta. Las otras dos empresas que se mencionan en el sector son Agrotoken y Ballanz.

«Es un negocio de segundas líneas con algunos lobbystas», dijo Guillermo Martínez, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (Chafor). En diálogo con Valor Agregado Agro, confirmó que se refería a Pazo.

«Juan Pazo es una desgracia, todo lo que hace y todo lo que mueve es en desmedro del campo. Es imposible, es jactancioso, es soberbio. Él labura para eso, como otros han laburado para la vacuna», denunció Martínez.

Incluso ex funcionarios de Macri salieron a cuestionar al negocio de la caravana electrónica. Santiago Del Solar, que fue jefe de Gabinete de Luis María Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Macri, cuestionó la medida por Twitter.

«Caravana electrónica: ¿Alguien me puede explicar que «Mercado nuevo se va a abrir»? Caso México (me consta), si no abrimos impo autos, nunca nos van a abrir mercado de carne ellos. Le podemos poner 4 caravanas del lado del lazo, y cuatro del lado de montar a los novillos que no abren», dijo Del Solar.